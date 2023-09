Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter å ha falt både tirsdag, onsdag og torsdag, vaklet det amerikanske aksjemarkedet på usikker grunn fredag.

Uken ble avsluttet med forsiktige utslag, der S&P 500 og Dow Jones steg skarve 0,2 prosent, mens Nasdaq Composite krøp opp 0,1 prosent.

Overrasket Blackrock

Parallelt med dette har dollaren trukket seg noe tilbake fra de høyeste nivåene på et drøyt halvår, etter en uke preget svært store valutabevegelser og en voksende kløft mellom de økonomiske utsiktene for USA og resten av verden. I USA ser man tegn til at økonomien i stort akselerer, mens veksten kjøles ned i Europa og Kina.

– Oppgangen i dollarkursen vi har sett nylig har overrasket oss, kommenterte Blackrock-strateg Laura Cooper overfor Bloomberg.

– Vi undrer oss over hvor lenge det kan vare, mye fordi vi venter at den amerikanske sentralbanken vil signalisere en haukete pause, la hun til.

Apropos den amerikanske sentralbanken – Fed legger frem ny rentebeslutning om halvannen uke, og markedsaktørene synes i stor grad enige om at renten da vil holdes uendret – inntil videre.

Markedet er nemlig delt i synet på hva Fed-sjef Jerome Powell og resten av Feds rentekomité vil bestemme seg for i november – ifølge CMEs oversikt over markedsprisingen av Fed-renter, venter aktørene omkring 55 prosents sannsynlighet for novemberheving.

Påvirker rentekuttforventninger

Det har i det hele tatt ikke vært veldig store endringer i forventningene for rentenivået i nær fremtid. Dette til tross for at amerikanske innkjøpsjefstall – ISM Services – kom inn sterkere enn ventet for august, med en indeks på 54,5, opp fra 52,7 i juli.

– Til tross for en sterk måling, endret ikke kortsiktige renteforventninger seg særlig, men renteforventningene på lengre sikt steg, skriver seniorøkonom i DNB Markets Ingvild Borgen i en ukesrapport fredag.

Renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid steg til 4,3 prosent etter ISM-tallene onsdag, men ligger på 4,26 prosent fredag kveld.

– Markedsreaksjonen på ISM-tallene understreker at overraskelser i innkommende data nå om dagen først og fremst endrer forventningene rundt når første rentekutt kommer, og hvor kraftig renten vil kuttes. Forventningene til hvor høy rentetoppen blir ser ut til å ligge mer fast, skriver Borgen.

Senest torsdag denne uken kommenterte imidlertid toppsjef i Feds New York-avdeling, John Williams, at han anså amerikansk pengepolitikk for å «være på et godt sted», etter at sentralbanken har hevet renten raskt og omfattende det siste drøye året.

Apple-aksjen hentet seg inn

Denne uken har Apple-aksjen skapt overskrifter i kraft av at markedsverdien ble barbert med over 180 milliarder dollar, på nyheter om at Kina vil forby statsansatte og ansatte i statseide selskaper å bruke Iphoner.

Verditapet materialiserte seg gjennom et fall i aksjekursen som på det meste skrev seg til 7,7 prosent, men fredag får Apple-aksjonærene tilbake noe av det tapte – aksjen steg i overkant av en prosent i fredag kveld.