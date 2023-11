Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er gått drøye fem år siden Hodne Steensland-familien startet opp makrofondet Nor Global Makro. De første årene gikk som smurt med tosifret avkastning, men så gikk det nedover og til slutt raknet avkastningen fullstendig.

Nå er fondet lagt ned.

– Fondet har avviklet virksomheten og leverer dermed tilbake konsesjonen for alternative investeringsfond, sier Åsmund Paulsen, som inntil nylig var styreleder i selskapet bak fondet.

– Hvorfor er det lagt ned?

– Jeg har ingen kommentar utover at pengene er tilbakebetalt til investorene og fondet er avsluttet, sier Paulsen.

Fra himmel til helvete

Fondet har vært styrt av søsknene Mona Hodne Steensland, som var daglig leder, og Morten Hodne Steensland, som forvalter. De har vokst opp i Oslo, men stammer fra investorfamiliene Hodne og Steensland i Stavanger.

Morten Hodne Steensland bekrefter at fondet er avviklet og at det skyldes dårlig avkastning over en lengre periode. Han ønsker ikke å kommentere ytterligere.

Av kunngjøringer i Brønnøysundregistrene fremgår det at aksjeselskapet bak fondet, Nor Global Makro as, nylig skiftet navn til Skagenkaien Finans. Mona Hodne Steensland har fratrådt som daglig leder og tatt over som styreleder for Åsmund Paulsen.

På hjemmesidene sto det at målet var å oppnå positiv avkastning under alle markedsforhold.

Det målet kan man konkludere med at ikke ble nådd.

De første to årene gikk det svært godt med en avkastning på mer enn ti prosent i 2018 og 2019, ifølge tall fra HedgeNordic. 2020 startet også knallbra da fondet ifølge Finansavisen traff blink på nedturen.

Deretter gikk det rakt nedover. 2020 endte så vidt i pluss. Året etter ga en negativ avkastning på 11 prosent. I 2022 falt fondet hele 49 prosent og i år falt fondet rundt 24 prosent før rapporteringene til HedgeNordic sluttet.

Den årlige snittavkastningen er på rundt minus 15 prosent. Siden oppstart leverte fondet en negativ avkastning på bortimot 60 prosent.

Egenkapitalen skrumpet

Det er Hodne Steensland-familiens investeringsselskap Skagenkaien Invest som er største eier i Skagenkaien Finans, og Morten Hodne Steensland som er nest største eier. Med seg har de også fått den profilerte investoren Ketil Skorstad som gjennom sitt selskap Tigerstaden eier under én prosent. Han har ingen penger i fondet, opplyser han, og har ellers ingen kommentarer.

Investor Ragnhild Wiborg har tidligere vært en liten aksjonær gjennom sitt selskap Cerebrum Invest. Hun var en kort periode også registrert som styreleder. Heller ikke Wiborg ønsker å kommentere fondets skjebne.

Skagenkaien Finans, tidligere Nor Global Makro, hadde i fjor et underskudd på 2,7 millioner kroner før skatt. Egenkapitalen hadde krympet til drøye 200.000 kroner. Det var ansatt to årsverk i fjor med samlede lønnskostnader på 2,2 millioner kroner.

Fondet ble startet med investorveteran Svein Haga på laget. Det skulle tjene penger på blant annet handler i valuta og amerikanske statsobligasjoner. Haga var tidlig på 2000-tallet en profilert investor og rådgiver, og er tidligere sjef i meglerhuset Norse. I 2006 skrev DN at Haga tapte millioner av kroner på valutaspekulasjon.

Haga var tidligere en av de største eierne av aksjeselskapet bak fondet, men solgte seg tilsynelatende ut i løpet av 2021.

Skulle bygge fondet

Da DN sist snakket med Åsmund Paulsen i juni i fjor var han relativt nylig blitt styreleder i selskapet. Da sa han at fondet enn så lenge opererte med egne midler, men at det var planer om å «utvikle en virksomhet som gjør at det kan bli relevant med eksterne kunder».

– Jeg kom inn nå i mai for å være med på å bygge fondet over de neste årene, slik at vi kan bli en kapitalforvaltningsvirksomhet som er god nok til å tiltrekke seg eksterne penger. Hva som måtte skje måned for måned er for oss underordnet. Poenget er å bygge en virksomhet som er attraktivt over mange år, sa Paulsen.

– Vi er et lite makrofond som konsentrerer oss om å bygge «track record» de neste to til tre årene. Har dessverre ikke noe mer å kommentere enn det, skrev Morten Hodne Steensland i en sms til DN i forbindelse med samme sak i fjor.