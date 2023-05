Artikkelen fortsetter under annonsen

Norges største bank, DNB, setter opp rentene på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng, opplyser banken mandag.

De nye rentesatsene gjelder fra fredag 12. mai for nye boliglån og fra torsdag 11. mai for nye innskudd. For eksisterende boliglån og innskudd gjelder de nye rentesatsene fra 22. juni, fremgår det.

Kort tid senere melder Nordea at også den setter opp sine renter. Nye rentesatser for eksisterende lån vil gjelde fra 20. juni 2023, opplyser banken.

Torsdag i forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 3,25 prosent. Det er tiende gang sentralbanken hever renten siden den først ble hevet fra null prosent i september 2021.

Det har ikke vært høyere styringsrente i Norge siden 2008.

Norges Bank varslet torsdag at styringsrenten mest sannsynlig vil settes videre opp i juni.

– Dersom kronen holder seg svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli nødvendig med en høyere rente enn vi tidligere har sett for oss, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Den stadig svakere kronen har nemlig vist seg å bli en hodepine for sentralbanken og har fått kritikk fra flere hold for å ikke gjøre nok for å styrke valutaen. Samtidig er inflasjonen langt over målet på to prosent.

Ved mars-møtet signaliserte Norges Bank en rentetopp på 3,6 prosent, men etter forrige ukes økning mente flere økonomer at rentebanen vil bli justert opp i juni. Da kommer årets andre pengepolitiske rapport.

