Med Fed-sjef Jerome Powells tale torsdag fikk «verdens viktigste rente» satt seg i landskapet tett oppunder fem prosent. Torsdag endte sluttnoteringen på 4,99 prosent. Fredag har renten i snitt ligget på 4,94 prosent.

Og det at investorene kan få en risikofri avkastning på fem prosent de neste ti årene viser seg tydelig i aksjemarkedet. Fredag følger de sentrale amerikanske nøkkelindeksene etter torsdagens fall. De startet med en svakt fall, deretter økte det på. Samtidig klatrer også fryktindeksen Vix videre.

Med de store bankenes rapporter de siste dagene har det amerikanske aksjemarkedet gjort unna det første programmessige kapitelet i resultatsesongen. Men de høye rentene virker nå å overskygge investorenes og forvalternes interesse for den inneværende resultatsesongen.

For det er renten alle snakker om. Flere kommenterer at Powell på torsdagens seanse lot døren stå oppe for ytterligere renteløft.

– Jerome Powell legger alle muligheter for et nytt renteløft 1. november på sengen. Men for å ikke la markedet gå helt av skaftet, holder han fortsatt døren åpen for flere renteøkninger, uttalte Peter Boockvar, som utgir Boock Report, til Bloomberg etter Powells tale torsdag.

Tiåringen stiger – toåringen faller

Mens tiåringen er ferd med å etablere seg oppe på 4,9-tallet, viser toåringen at rentemarkedet forventer at de korte rentene vil falle noe. Fra toppen torsdag, et par timer før Powell holdt sin tale, har toåringen nå falt 20 basispunkter. Toppen på 5,26 prosent var det høyeste nivået siden 2007. Da de amerikanske børsene åpnet fredag, var renten på 5,10 prosent.

Sjefanalytiker Erik Bruce (f.v.) i Nordea med kollegene sjeføkonom Kjetil Olsen og analytiker Joachim Bernhardsen. (Foto: Didrik Linnerud) Mer...

I en ukeoppsummering skriver økonomene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen i Nordea at den tiårige amerikanske statsrenten nådde nye høyder denne uken, og at oppgangen siden begynnelsen av september er på «hele 0,85 prosentpoeng», som er nivåer sist sett i 2007:

– Sterke nøkkeltall fra amerikansk økonomi bidrar til oppgangen. På torsdag understreket Fed-sjef Powell i en tale at de siste dataene tydet på fremskritt i veien mot Feds mål om prisstabilitet og størst mulig sysselsetting. Sentralbanken kan gå forsiktig frem hva gjelder renteøkninger, ifølge Powell, og markedet tror derfor fortsatt at rentetoppen mest sannsynlig er nådd, skriver Nordea-økonomene.

Ifølge en oversikt fra Bloomberg, er det nå kun en liten overvekt av økonomene som tror på renteøkning på de tre neste rentemøtene i Fed. Allerede i mars er det en klar oppslutning rundt rentekutt.

De påpeker at den amerikanske økonomien har taklet renteøkningene bedre enn fryktet:

– Det styrker imidlertid troen på at Fed må holde renten høy lenge for å hindre for høyt press i økonomien. Tiårsrenten stiger nå mer enn toårsrenten. Det kan være et uttrykk for tro på et høyere langsiktig rentenivå. En tiårsrente skal blant annet reflektere forventninger til styringsrenten de ti neste årene, skriver Nordea-økonomene.

Setter resultatsesongen i skyggen

Ifølge Bloomberg hadde 74 prosent av de 86 første kvartalsrapportene fra de 500 selskapene som inngår i S&P 500-indeksen overgått analytikerforventningene. Nyhetsbyrået poengterer at det likevel ikke har vært store kursreaksjoner, foruten Tesla, og at aksjekursene har beveget seg mer samlet. Det tolkes dit at store makronyheter, som renteoppgangen, oljeprisen og urolighetene i Midtøsten, preger aksjemarkedene.

Da børsene Nasdaq og NYSE stengte, endte de sentrale indeksene slik fredag:

Den brede S&P 500-indeksens falt 1,3 prosent.

Industriselskapenes Dow Jones falt 0,9 prosent.

Teknologibørsen Nasdaqs hovedindeks hadde et kursfall på 1,5 prosent.

Teslas aksjefall tiltok gjennomdagen, og endte med et fall på 3,7 prosent. Dermed har aksjekursen falt nær 18 prosent på kun tre dager. Tesla rapporterte kvartalstall onsdag, og selv om de var innenfor analytikernes forventninger på flere punkter, har salgspresset preget aksjen de to siste dagene.

Nvidia, med sitt tredagersfall, har vært en annen av de sentrale aksjene denne uken, og aksjekursen steg da børsene åpnet. Men oppturen snudde til nedtur, og aksjekursen falt 1,7 prosent.

