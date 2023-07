Artikkelen fortsetter under annonsen

En drøy måned etter at Danske Bank kunngjorde at den skal ut av personkundemarkedet i Norge, ble det onsdag morgen klart at det er Nordea som kjøper virksomheten.

– Vi har en vekststrategi i Norge både organisk og gjennom oppkjøp og sammenslåinger. Da Danske Bank ville trekke seg ut var det naturlig for oss å ta en titt på det, sier leder for personmarkedet og landssjef for Nordea Norge, Randi Marjamaa.

Nordea tar dermed over cirka 285.000 kunder og utlåns- og innskuddsvolumer på henholdsvis 18 og fire milliarder euro.

Danske Bank gir opp norske kunder Danske Banks konsernsjef Carsten Egeriis varslet 7. juni at personkundeporteføljen i Norge skal selges unna.

Det utgjør rundt 200 milliarder kroner i utlån, hovedsakelig boliglån, i tillegg til innskudd og andre banktjenester.

I fremtiden vil Danske Bank satse mest på personkundeområdet i de tre landene Danmark, Finland og Sverige.

I Norge skal Danske Bank konsentrere seg utelukkende om bedriftskundene i fremtiden.

Øker markedsandelen

Overtagelsen ventes å ville gi Nordea en markedsandel på det norske boliglånsmarkedet på rundt 16 prosent – en økning fra dagens 11 prosent.

Virksomhetene vil integreres i Nordea og drives under Nordeas merkenavn. Frem til avtalen sluttføres, vil Danske fortsette å betjene kundene sine som før, opplyses det.

Overtagelsen struktureres som en overtagelse av eiendeler og gjeld til bokført verdi.

– Vi går ikke ut med en direkte pris. Vi betaler for eiendelene som vi overtar når kundene blir overført, sier Marjamaa.

Handelsbanken sikret seg som kjent storkundeavtalene med Akademikerne og Tekna etter at Danske Bank kunngjorde sin exit fra personmarkedet i Norge. På spørsmål om hvor mange av disse som blir med over til Nordea, svarer Nordea-toppen:

– Avtalen vi har med Danske Bank gjelder 280.000 kunder. Vi håper og tror mange blir med over. Vi mener vi har et tilbud som vi føler oss trygge på at kundene synes er attraktivt. Det er stor konkurranse i det norske bankmarkedet, sier Marjamaa.

– Er det virkelig det med DNB på topp og når dere blir enda større?

– Vi opplever daglig at det er tøff konkurranse, med mange banker i markedet. Dette var en unik mulighet som vi ønsket å benytte.

Danske Banks avtale med Nordea skal gjennomgås og godkjennes av norske konkurransemyndigheter. Gitt at denne delen av prosessen går igjennom, ventes det at salget blir gjennomført i løpet av fjerde kvartal 2024, opplyses det.

Fornøyd Danske-topp

– Transaksjonen ser ut til å være strukturert som en porteføljeoverdragelse til bokført verdi. I prinsippet betaler ikke Nordea for dette da banken bare overtar eiendelene og fordringene, sier analytiker Roy Tilley i Arctic Securities til DN.

Han trekker også frem at Danske Bank skriver at den vil ta en avsetning på 700 millioner danske kroner i andre kvartal for å dekke avstanden til dagens bokførte verdi og forventede transaksjonskostnader.

Danske Banks norgessjef Erlend Angelfoss er svært fornøyd med avtalen.

– Danske Bank i Norge har hatt solid vekst med hensyn til antall personkunder de siste årene, og vi kjente åpenbart på et betydelig ansvar når det gjaldt å finne en trygg og god løsning som var til det beste for disse kundene. Det har vi nå gjort, sier han.

Norgessjef Erlend Angelfoss i Danske Bank.

25 års historie

Danske Bank tok et jafs av bankmarkedet i Norge gjennom kjøpet av Trondheim-baserte Fokus Bank i 1998. Den gang hadde banken vært i fusjonssamtaler med Kreditkassen, senere en del av Nordea, men det var altså danskene som gikk av med seieren i budkampen om Fokus Bank etter at også Handelsbanken hadde forsøkt seg på Fokus Bank.

Senere ble Fokus Bank-sjef Thomas Borgen med i den utvidede ledelsen av Danske Bank, som tok målet av seg til å bli en stor nordisk bank. Fokus Bank skiftet også navn til Danske Bank i Norge, og ble en filial av Danmark.

I juli 2018 kjøpte Nordea Gjensidige Bank for 5,5 milliarder kroner.

Thomas Borgen ble senere hentet til konsernledelsen i Danmark, først som leder av den internasjonale virksomheten, og fra 2013 som konsernsjef. I 2018 gikk Borgen av på dagen etter at banken ble rammet av en historisk hvitvaskingsskandale.

Thomas Borgen ble senere hentet til konsernledelsen i Danmark, først som leder av den internasjonale virksomheten, og fra 2013 som konsernsjef. I 2018 gikk Borgen av på dagen etter at banken ble rammet av en historisk hvitvaskingsskandale.

Helt siden Fokus Bank-kjøpet for 25 år siden har flere nordmenn vært med å bekle sentrale stillinger på toppen av Danske Bank, også i konsernledelsen. Per i dag er det ingen norske konserndirektører igjen i København.