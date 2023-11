Artikkelen fortsetter under annonsen

Konkurransetilsynet varslet tirsdag at det må vurdere Nordeas oppkjøp av Danske Bank nærmere, ettersom det kan være fare for at konkurransen i det norske bankmarkedet blir svekket.

– I første rekke dreier det seg om boliglånsmarkedet. Nå skal vi gå enda grundigere gjennom informasjonen vi har fått og vurdere nærmere. Det er flere forhold vi ønsker å vurdere nærmere før vi kan konkludere, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese til DN.

Den foreløpige vurderingen kommer knappe fire måneder etter at det ble klart at Nordea hadde inngått en avtale om å kjøpe Danske Banks personkunder. Sistnevnte kunngjorde på starten av sommeren at det skulle ut av personkundemarkedet i Norge.

Med avtalen tar Nordea over cirka 285.000 kunder og utlåns- og innskuddsvolumer på henholdsvis 18 og fire milliarder euro.

Danske Bank gir opp norske kunder Danske Banks konsernsjef Carsten Egeriis varslet 7. juni at personkundeporteføljen i Norge skal selges unna.

Det utgjør rundt 200 milliarder kroner i utlån, hovedsakelig boliglån, i tillegg til innskudd og andre banktjenester.

I fremtiden vil Danske Bank satse mest på personkundeområdet i de tre landene Danmark, Finland og Sverige.

I Norge skal Danske Bank konsentrere seg utelukkende om bedriftskundene i fremtiden.

Lavest mulig rente

Konkurransedirektør Tina Søreide sier i en pressemelding at det er nødvendig med «ytterligere analyser» av hvordan Nordeas overtagelse av Danske Banks personkunder vil påvirke konkurransen i bankmarkedet.

Det spesifiseres ikke hva ytterligere analyser vil innebære, men den foreløpige vurderingen er altså at konkurransen vil kunne reduseres hvis transaksjonen gjennomføres.

– Bankmarkedet er et stort og viktig marked for norske forbrukere. Dette gjelder ikke minst nå som rentene på boliglån øker sterkt og belaster privatøkonomien til folk i stadig større grad. Velfungerende konkurranse er avgjørende for at norske bankkunder skal betale lavest mulig rente på sine boliglån, sier Søreide.

Det gjelder både generelt og i den delen av dette markedet som henvender seg til organisasjoner, som for eksempel fagforeninger. I tillegg kan det være grunn til å frykte at bankene vil få større mulighet til å koordinere sin opptreden i boliglånsmarkedet som følge av oppkjøpet, skriver tilsynet.

På spørsmål om akkurat hva «ytterligere analyser» vil innebære, trekker avdelingsdirektør Nese frem tre forhold som alle dreier seg om boliglånsmarkedet. Det ene er i hvilken grad oppkjøpet vil kunne føre til redusert konkurranse, både på nasjonalt og lokalt nivå, mens det andre er den delen av markedet som henvender seg til organisasjoner, som for eksempel fagforeninger.

– Det tredje vi vil se på, er koordinerte virkninger. Det vil si i hvilken grad oppkjøpet vil gjøre det lettere for de store bankene å dempe konkurransen uten å snakke sammen direkte, som de ikke har lov til. Et spørsmål er om det er et fåtall banker som i praksis er de som styrer rentenivået, sier Nese.

Kan være negativt

Neste frist er nå 12. januar 2024. Da vil tilsynet enten måtte godkjenne oppkjøpet, eller varsle selskapene at det kan være aktuelt å stanse det.

– Vår foreløpige vurdering er at det kan være grunn til å frykte at oppkjøpet kan være negativt for norske bankkunder. I tiden fremover vil Konkurransetilsynet jobbe videre med disse vurderingene for å finne ut om det er aktuelt å stoppe oppkjøpet, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Danske Bank skriver i en pressemelding at det fortsatt venter å fullføre transaksjonen innen utgangen av 2024.

«Det er Danske Banks vurdering at transaksjonen ikke gir opphav til konkurranseutfordringer, og Danske Bank forplikter seg til å gjøre overgangen så smidig som mulig for både kunder og ansatte», heter det i en pressemelding.

Leder for personmarked og landssjef i Nordea Norge, Randi Marjamaa, sier at de tar tilsynets foreløpige vurdering til etterretning.

– Vår vurdering er at det er stor konkurranse i bankmarkedet, og at Nordea representerer en veldig god løsning for å ivareta kundene når Danske Bank har besluttet å trekke seg ut av det norske personmarkedet.

– Vi vil selvsagt bidra med ytterligere informasjon ved behov, fortsetter hun.