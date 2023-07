Artikkelen fortsetter under annonsen

For en drøy måned siden overrasket Danske Bank med at det er over og ut i kampen om de norske boliglånskundene, der København-banken med norsk hovedsete i Trondheim, langt på vei her drevet priskampen de siste årene.

Onsdag kunne Nordea melde at spillet om de drøyt 200 milliarder kroner i boliglån som Danske Bank har i Norge ender opp hos Nordea.

– Vi har en vekststrategi i Norge både organisk og gjennom oppkjøp og sammenslåinger. Da Danske Bank ville trekke seg ut var det naturlig for oss å ta en titt på det, sier leder for personmarkedet og landssjef for Nordea Norge, Randi Marjamaa.

Nordeas norgessjef Randi Marjamaa har fått en drøss nye Danske Bank-kunder midt i sommerferien.

Hun skal imidlertid kjempe om å få ombord alle de cirka 280.000 personkundene Danske Bank har her til lands. For det er ikke lenge siden Handelsbanken kunne skryte av å ha nappet store foreningsavtaler som ligger i denne porteføljen, og som Danske Bank har brukt aktivt de siste årene.

– Avtalen vi har med Danske Bank gjelder 280.000 kunder. Vi håper og tror mange blir med over. Vi mener vi har et tilbud som vi føler oss trygge på at kundene synes er attraktivt. Det er stor konkurranse i det norske bankmarkedet, sier Marjamaa.

– Er det virkelig det med DNB på topp og når dere blir enda større?

– Vi opplever daglig at det er tøff konkurranse, med mange banker i markedet. Dette var en unik mulighet som vi ønsket å benytte.

«Fantastisk for Nordea»

Danske Banks avtale med Nordea skal gjennomgås og godkjennes av norske Konkurransetilsynet. Gitt at denne delen av prosessen går gjennom, ventes det at salget blir gjennomført i løpet av fjerde kvartal 2024.

Foreløpig har de to bankene ikke opplyst hva Nordea må betale for porteføljen. I stedet opplyses det knapt at det er snakk om en porteføljeoverdragelse, som frigjør egenkapital for Danske Banks del etter 700 millioner danske kroner i ekstra kostnader.

– Transaksjonen ser ut til å være strukturert som en porteføljeoverdragelse til bokført verdi. I prinsippet betaler ikke Nordea for dette da banken bare overtar eiendelene og fordringene, sier analytiker Roy Tilley i Arctic Securities til DN.

Danske Banks historie Norge startet i 1998, da kjøpet av Fokus Bank i Trondheim ble gjennomført. De siste årene har danskene slitt med oppgjøret etter hvitvaskingsskandalen i Estland.

– Transaksjonen ser ut til å ha vært helt fantastisk for Nordeas del. Her kan Nordea få fire–fem prosent av det norske boligmarkedet praktisk talt gratis. Med dagens lønnsomhet er alt som er solgt gratis i det norske bankmarkedet veldig lavt priset, sier analytiker Vegard Toverud i Pareto Securities.

Nordea får nå ytterligere vind i seilene etter at banken for fem år siden kjøpte Gjensidige Bank. Ifølge Toverud var det ikke overraskende at Danske Banks personkunder endte opp hos Nordens overlegent største bank. Gitt at Nordea overtar hele Danske Bank-porteføljen – uten at konkurrenter som Handelsbanken klarer å naske til seg store deler av den – vil Nordeas markedsandel øke fra cirka 11 prosent til omkring 16 prosent i det norske personmarkedet.

Da vil det norske boliglånsmarkedet bli preget av to store aktører med DNB i førersetet etterfulgt av Nordea. Samlet vil de ruge på 40 prosent av boliglånene.

– Konsolideringer pleier å medføre at tilbyderne sikrer seg bedre marginer, som også kan medføre mindre press på boliglånsrenter for norske personkunder, sier Toverud.

Neppe rentekamp

Alternativt kan man se saken fra kundens perspektiv, og om man legger godviljen til, kan Nordea bruke porteføljekjøpet for å utfordre DNB. Men vil det bli en kamp med lavere boliglånsrenter?

– Nordea kan bruke kjøpet for å styrke plattformen i konkurransen mot DNB, men jeg tror ikke det er mest sannsynlig på pris. Derimot kan Nordeas tilbud til kundene bli bedre på andre områder enn pris som dermed kan øke konkurransen, sier Toverud før han legger til:

– Da er det mer sannsynlig at Nordea bruker sin økte markedsandel til å øke konkurransen på andre områder enn pris, for eksempel gjennom kundeoppfølging, kundeplattformer og lignende. Det er også viktig å huske på at dagens høye lønnsomhet i bankmarkedet er mer knyttet til de lave rentene på bankinnskudd enn rentene på utlån.

Pareto Securities-analytikeren understreker at det er noe spenning knyttet til hvor stor den faktiske porteføljen er når Nordea har unnagjort hele overføringen. I utgangspunktet er det snakk om over 200 milliarder kroner i boliglån og omkring 50 milliarder i innskudd. Men Nordea opplyser at hele porteføljen først er ventet overført i andre halvdel av 2024.

Samtidig melder Handelsbanken om «betydelig interesse fra medlemmene» etter at Handelsbanken tok over avtalene med Akademiker Pluss og Tekna for en måned siden. Danske Bank brukte på sin side Akademikerne aktivt til å bygge seg opp til å bli tredje størst i det norske markedet, etter at banken snappet opp foreningsavtalene fra DNB i 2014.

Tror Nordea vil øke lønnsomheten

– Danske Bank har hatt svært lav lønnsomhet i denne porteføljen. Dels fordi banken har priset produktene, som boliglånet, svært kompetitivt, og dels fordi Danske Bank har relativt sett dyr finansiering, sier renteforvalter Torolv Herstad i Alfred Berg.

Renteforvalter Torolv Herstad i Alfred Berg.

Til daglig kjøper han obligasjoner utstedt av nordiske banker. Han ser dermed daglig hvor mye bankene må betale for å låne inn kapital som kan lånes videre ut til boliglånskundene.

– Danske Bank har hatt en ulempe i markedet, og har også måttet betale bøter etter hvitvaskingsskandalen. Nordea finansierer seg en del rimeligere enn Danske Bank, men det vil neppe komme kundene til gode med det første, sier Herstad.

– Selv om vi i utgangspunktet snakker om en ganske stor portefølje på 200 milliarder kroner, gjenstår det å se hvor mange som faktisk blir med over til Nordea. Hele 70 prosent av dem får nå et tilbud fra Handelsbanken, minner Herstad om, og fortsetter:

– Om vi sier at Nordea får økt boliglånene med 100 milliarder, blir ikke det store dråpen i Nordeas totale nordiske portefølje. Vi snakker om kravstore kunder, ja, og de kommer til å stille krav, men hos Nordea kommer de til å forsvinne i det store maskineriet, sier Herstad.

Kan øke lønnsomheten

– Nordea viser uansett handlekraft og investeringsvilje, og var på forhånd den klart mest sannsynlige kjøperen av Danske Banks portefølje, sier Toverud.

Analytiker Vegard Toverud i Pareto Securities har fulgt bankenes aksjer i en årrekke.

Danske Bank opplyser at banken kan frigjøre 8,4 milliarder kroner i egenkapital, som i dag er allokert i soliditetsberegningen bak boliglånene på litt over 200 milliarder kroner. Danske Bank har tidligere opplyst at den har hatt rundt fem prosent i egenkapitalavkastning i porteføljen.

– Ser man isolert på denne porteføljen, er det vanskelig å se for se at Nordea ikke klarer å ta ut noen synergier og drive porteføljen mer lønnsomt når den blir en del av noe mye større. Dessuten kan det være mulig for Nordea å finansiere innlånene mer lønnsomt, samt at Nordea trolig ser muligheter for å selge flere produkter til hver enkelt kunde, kommenterer Toverud.

Tror ikke myndighetene griper inn

– Når det kommer til oppkjøp i banksektoren, må man tenke på hvilke valgmuligheter hver enkelt kunde har etterpå. Mange av sparebankene, som i sum har en stor markedsandel, er ikke et reelt alternativ for alle. Da kan Nordea bli en større aktør enn markedsandelen tilsier, sier Øystein Foros ved NHH.

Han understreker samtidig:

– Når det gjelder økningen i markedsandelene for boliglånsmarkedet, blir ikke Nordea en stor aktør som sådan, bare fordi de kjøper Danske Banks norske portefølje. Dette er likevel et større oppkjøp enn det DNBs oppkjøp av Sbanken var, samtidig som at Nordea samtidig er vesentlig mindre enn DNB.

– Skal Konkurransetilsynet stanse et slikt oppkjøp må oppkjøpet medføre en vesentlig begrensning av konkurransen. Det er en terskel, og hvor denne ligger avhenger av om aktøren allerede er dominerende. Det er ikke Nordea, og terskelen for å gripe inn blir høyere, sier Foros.