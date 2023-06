Artikkelen fortsetter under annonsen

Norges største bank øker rentene på boliglån og innskudd med inntil 0,5 prosentpoeng, opplyser det mandag formiddag.

– Med bakgrunn i Norges Banks beslutning om å heve styringsrenten med 0,50 prosentpoeng på rentemøtet 22. juni, har DNB besluttet å øke renten på boliglån og innskudd med inntil 0,50 prosentpoeng, sier Ingjerd Blekeli Spiten, leder for personmarked i DNB.

Bare noen timer senere meldte Nordea at den gjør det samme.

Forrige torsdag klinket sentralbanken til med en dobbeltheving og satte styringsrenten opp til 3,75 prosent, og varslet samtidig at det er sannsynlig med nok en renteøkning i august. Styringsrenten er nå på sitt høyeste nivå siden 2008.

Den pengepolitiske komiteen mener det er behov for en høyere rente for å få kontroll på inflasjonen, som er langt over toprosentmålet. Beslutningen fra Norges Bank kom uken etter at Federal Reserve i USA holdt renten i ro og Den europeiske sentralbanken satte opp renten med 0,25 prosentpoeng.

Det var den ellevte økningen siden nullnivået høsten 2021. Norges Bank ser nå for seg en rentetopp på 4,25 prosent i løpet av høsten, opp fra et anslag på 3,6 prosent i den pengepolitiske rapporten i mars.