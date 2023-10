Artikkelen fortsetter under annonsen

Storbanken økte renteinntektene og overskuddet i tredje kvartal. Det nordiske konsernet økte overskudd før lånetap til 1,76 milliarder euro, og hadde renteinntekter på 1,9 milliarder euro.

Den norske filialen økte utlånet til 814 milliarder kroner i tredje kvartal, fremgår det av selskapets rapport.

– Mange merker nå at vi har fått en ny økonomi, og det er noe som treffer de aller fleste av oss. Deler av næringslivet opplever fall i etterspørsel, mens andre fortsatt driver svært godt. Norske husholdninger har begynt å dempe forbruket, og vi merker at det er flere som tar kontakt for råd om egen økonomi, sier administrerende direktør Snorre Storset i Nordea Norge.

Fortsatt utlånsvekst

Utlånet til privatkunder økte til 389 milliarder kroner. Veksten har dempet seg gjennom året, fremgår det av rapporten. Banken opplever imidlertid stor pågang etter finansieringsbevis fra kunder, samtidig som aktiviteten i boligmarkedet er lavere og prisene faller.

– Vi ser tydelige tegn til fallende priser på tvers av landet. Samtidig er det pågang etter mindre leiligheter og i sentrumsnære områder. Mange tar kontakt og ønsker å forstå hvilke muligheter de har til å kjøpe bolig uten å ta for stor risiko, sier Storset.

Selv i krevende økonomiske tider økte det samlede innskuddet for de norske kundene med tre milliarder kroner. Hittil i år har innskuddet fra privatpersoner økt med 5,4 prosent.

– Vi har bevisst prioritert å gi konkurransedyktige betingelser på sparekonto, og ser god tilstrømming av innskudd. Flere velger å binde renten på innskudd hvor man kan få over fem prosent for sparepengene, og så ser vi god etterspørsel etter andre høyrentekontoer, sier Storset.

Utlånet til bedrifter økte med ni prosent, til 266 milliarder kroner og i løpet av tredje kvartal økte antallet bedriftskunder med 1.368.

– Vi tar markedsandeler både i bedrifts- og privatmarkedet, og ønsker mange nye kunder velkommen. Oppkjøpet av Danske Bank vil gjøre oss til en tøffere konkurrent i det norske markedet, sier Storset.

Sterkt kvartal

Det samlede driftsresultatet for konsernet endte på 1,7 milliarder euro, og driftsinntektene endte på 295 milliarder euro i tredje kvartal.

– Tredje kvartal var, nok en gang, preget av et skjørt makroøkonomisk og geopolitisk miljø. Til tross for utfordrende omstendigheter, presterte Nordea sterkt, med inntjeningsvekst og stabile forretningsvolumer, sier konsernsjef Frank Vang-Jensen.

Renteinntektene konsernet dro inn i løpet av tredje kvartal tilsvarer rundt 21 milliarder norske kroner med dagens valutakurs.

