Høyt skattetrykk, flukten til Sveits og «en næringsfiendtlig regjering» er tre temaer som er blitt viet mye spalteplass i norske aviser det siste året. Kritikere av lakseskatten som ble lagt frem i fjor høst har ikke vært nådige i beskrivelsen av Støre-regjeringen, og selv utenfor landets grenser har bølgen av utvandrere vakt oppmerksomhet.

Tidligere denne måneden kom investor Øystein Stray Spetalen med sin klare dom: Den norske kronen har svekket seg til rekordsvake nivåer fordi utenlandske investorer rømmer landet på grunn av økt politisk risiko.

Samtidig viser SSB-tall over eiere på Oslo Børs at utenlandske investorer fortsatt er den klart største eieren av noterte aksjer, selv om gruppen har nettsolgt aksjer for 35 milliarder kroner de siste tre kvartalene.

Hva så med investeringer i bedriftene som ikke er på børs?

Ifølge sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank er bildet sammensatt.

– I nominelle verdier har de utenlandske investeringene i Norge aldri vært høyere. Men ser man på de utenlandske direkteinvesteringene i Norge som andel av globale investeringer fra utenlandsk kapital, har det bare falt de siste ti årene.

Et klart skifte

Etter et mer eller mindre sammenhengende fall mellom 2015 og 2020, har utenlandske direkteinvesteringer i Norge steget til over tusen milliarder kroner ved utgangen av fjoråret.

Martinsen sier han ikke ser noe i tallene som tyder på at Norge er blitt totalt uinteressant, men mener man kan trekke konklusjonen om at Norge ikke lenger er like attraktivt som det var før oljekrisen i 2014.

– Da er det imidlertid viktig å huske på hva som har vært selve motoren for utenlandske investeringer i Norge de siste 20 årene, nemlig olje og gass, sier han.

Han beskriver oljekrisen som et klart skifte. Før dette hadde Norge store fortrinn når det gjaldt å tiltrekke seg utenlandsk kapital for industrielle investeringer, på grunn av de enorme ressursene på sokkelen. Store investeringer skulle gjøres, og verden visste at dersom man ville ha eksponering mot olje og gass, var det Norge som gjaldt.

En «særegenhet», som Martinsen beskriver det.

– De fortrinnene har vi ikke nå som vi skal ut av fossil energi og inn i mer fornybar energi, der andre land kan konkurrere om den globale kapitalen i større grad. Vi er ikke like spesielle lenger, sett bort fra at vi har spart opp det finansielle overskuddet i Oljefondet.

Han advarer om at konkurransen om utenlandsk kapital på for eksempel havvind og batteriproduksjon, to næringer som har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, vil bli mye hardere enn det det var for olje- og gassindustrien.

– Det som skjedde før oljenedturen var et engangstilfelle for Norge, men gjør vi ingenting, klarer vi i hvert fall ikke å tiltrekke oss utenlandsk kapital. Det er ikke vits å sammenligne det med sokkelen, fordi det var helt spesielt, sier sjeføkonomen, sier Martinsen.

Forutsigbarhet prises høyt

Kristian P. Horn, leder for corporate finance i meglerhuset Arctic Securities, medgir at risikoviljen er lavere. Han viser blant annet til usikkerhetsmomenter som frykt for resesjon, krigen i Ukraina og politisk spenning mellom stormaktene.

– Hva sier utenlandske investorer dere snakker med?

– En del av dem som har vært investert i Norge en stund, har tapt penger fordi de ikke har vært valutasikret. Taper man penger, blir man fort mer forsiktig. Vi har også hatt spørsmål knyttet til konkrete endringer på skattesiden, samt om utenlandsnordmennenes norske aktiva kanskje vil komme for salg. Investorene bryr seg mer om fremtiden enn om fortiden, sier han.

Arctic-toppen er klar på at den oppfattede politiske risikoen i Norge er høyere enn den har vært på en stund, men understreker at det er svært vanskelig å skulle kvantifisere.

– Det vi vet, er at trygghet og forutsigbarhet prises veldig høyt i vanskelige tider, oppsummerer han.

– Mener du det er riktig som Øystein Stray Spetalen sier, at ingen vil investere i Norge lenger?

– Goldman Sachs har kjøpt brønnbåtselskapet Frøy. Det er også flere eksempler på utenlandsk interesse for norske selskaper. Vi mener at Norge og norske selskaper fortsatt er et godt marked å investere i og markedsfører dette aktivt overfor utenlandske investorer. En av fordelene ved en flytende kronekurs er jo at den gjør norske aktiva billigere for utlendinger som opplever rammebetingelsene ellers som mer usikre enn før.

