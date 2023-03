Artikkelen fortsetter under annonsen

I en melding på intranettet skriver Norges Bank at de nye rådene fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (MSN) også skal omfatte ansatte i sentralbanken. Det betyr at alle ansatte som eventuelt har brukt Tiktok eller Telegram på sentralbankens tjenesteenheter, fremover bes om å unngå det.

Det var justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) som – etter selv å ha innrømmet bruk av Tiktok – bestilte de nye rådene fra MSN. Sikkerhetsmyndighets anbefaling kom denne uken og var tydelig:

«NSM vurderer at Tiktok eller Telegram ikke bør installeres på offentlig ansattes tjenesteenheter som er tilknyttet virksomhetens interne digitale infrastruktur eller tjenester».

Parallelt med at de nye rådene ble offentliggjort, meldte regjeringen at alle ansatte i departementene får beskjed om å unngå bruk av de to appene fremover.

Hverken mobil, nettbrett eller pc

Torsdag fulgte presidentskapet på Stortinget etter, og varslet at både stortingsrepresentanter og ansatte får beskjed om å «avinstallere appene så raskt som mulig».

– Vi har informert de ansatte via bankens intranett om at anbefalingen fra NSM også gjelder Norges Bank, skriver presseansvarlig Bård Ove Molberg til DN.

– Det innebærer at hverken Tiktok eller Telegram bør installeres på Norges Banks tjenesteenheter, fortsetter Molberg, som opplyser at dette inkluderer både mobiltelefoner, nettbrett og pc.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener appene heller ikke bør benyttes blant ansatte i privat sektor som er underlagt sikkerhetsloven.

Sentralbanken satte torsdag opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til tre prosent.

