Fjoråret ble det verste siden finanskrisen i aksjemarkedet, og det norske Oljefondet merket det godt, med det største tapet i kroner og øre noensinne.

Men opphentingen begynte allerede i fjerde kvartal. Og den har fortsatt i årets tre første måneder: Fondet fikk i første kvartal en avkastning på 5,9 prosent, eller 893 milliarder kroner.

– Det var et veldig sterkt kvartal som kom etter et svakt år i fjor. Prosentvis er det nesten topp ti, og i kroner er det det nest beste kvartalet, sier nestleder Trond Grande til DN.

«La oss kalle det uroligheter»

Selv om resultatet var positivt, har ikke første kvartal vært noen rolig spasertur for fondets forvaltere eller andre markedsaktører. I mars rystet flere bankkollapser verdensmarkedene, først Silicon Valley Bank i USA, så Credit Suisse i Sveits. Foreløpig har ting roet seg, og markedene har hentet inn tapene som er kommet i kjølvannet av disse hendelsene.

– Når sånne ting skjer er det alle mann på dekk, fra alle deler av organisasjonen. Da handler det om å få oversikt over eksponering, hva vi tenker rundt den og hvordan vi skal håndtere den, sier nestleder Grande.

Han sier fondet «kom seg greit gjennom» de turbulente ukene, og er rask med å understreke at han ikke vil kalle det en kredittkrise, men heller «uroligheter».

– Det går også på å finne ut hva dette var. Den foreløpige vurderingen er ikke at det var en kredittkrise som sådan, men noen banker som hadde en forretningsmodell som kanskje var tilpasset lavere rentenivå. Vi ser på det mer som «balance sheet management», særlig når det gjelder finansinstitusjonene.

Oljefondssjef Nicolai Tangen sa så sent som denne uken at han er forberedt på mer uro, spesielt med tanke på konsekvensene av rentehevingene som er kommet det siste året som svar på galopperende inflasjon.

Tangen har i det hele tatt holdt seg til en dyster tone det siste året når han har kommentert markeder som har vært hardt preget av krig i Ukraina, energikrise og uro rundt inflasjon og rentenivå.

Nestleder Grande er klar på at dette er kjent stoff i markedet.

– Alle ser at finansieringen for en del selskaper, også innen eiendom, vil bli høyere. Stort sett er det lav risiko og høykvalitetsaktiva vi kjøper, som vi skal sitte på lenge. Men på den andre siden er vi et fond som har muligheter til å gå inn når vi ser attraktiv prising.

– Har du noen eksempler?

– Kontoreiendom er kanskje ikke like attraktivt lenger, på grunn av større usikkerhet etter pandemien. Da ser vi på andre sektorer, som for eksempel logistikkeiendom der vi har hatt god eksponering lenge. Det passer fint inn i den megatrenden som har blitt med e-handel. Spesialiserte bygninger innen biotek og livsvitenskap kan også være attraktivt.

Svak krone øker verdien

Første kvartal ble også sterkt preget av et fall i kronekursen. Den førte til at fondets verdi steg med hele 755 milliarder kroner. Samtidig fikk fondet tilført 217 milliarder kroner fra statens oljeinntekter, og alt i alt førte det til at fondet hadde en verdi på 14.294 milliarder kroner ved slutten av mars.

Fjoråret endte altså med fondets største tap i kroner, på hele 1637 milliarder kroner. I prosent var det den nest dårligste avkastningen siden fondet ble etablert på 90-tallet. Men fondet økte likevel litt i verdi i fjor, takket være enorme overføringer av oljepenger fra statskassen og, også da, en svekkelse av kronen.

Fondet slo også referanseindeksen det måles mot med en meravkastning som utgjorde 117 milliarder kroner i 2022. I første kvartal var prestasjonen marginalt svakere enn indeksen, med 0,06 prosentpoengs avvik.

Oljefondet har hatt en eventyrlig avkastning siden finanskrisen, og det siste året har også den svake norske valutaen bidratt til å løfte kroneverdien av investeringene, som er i utenlandsk valuta. Avkastningen i første kvartal var dermed den nest beste noen gang for en tremåneders periode i kroner og øre.

Aksjeporteføljen fikk en avkastning på 7,4 prosent i første kvartal, mens renteinvesteringene til fondet steg 2,7 prosent. Unotert eiendom fikk en negativ avkastning på én prosent, mens de foreløpig begrensede investeringene innen unotert infrastruktur falt 3,8 prosent.

