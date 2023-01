Artikkelen fortsetter under annonsen

Norges Bank vil selge 1,9 milliarder kroner hver dag i februar, fremgår det av en melding tirsdag formiddag.

Det er en økning fra 1,5 milliarder kroner hver dag i januar. I desember var kronesalget også på 1,9 milliarder kroner hver dag.

Kronen svekket seg etter at kronesalget ble kjent. Euroen ble i løpet av kort tid rundt fem øre dyrere. Tirsdag like før klokken 11 kostet en euro rundt 10,88 kroner.

DNB Markets ventet en økning i kronesalget til 1,8 milliarder kroner.

– Statens inntekter i kroner fra aktiviteten i oljesektoren overstiger nå budsjettunderskuddet, og dette overskuddet må derfor konverteres til valuta og plasseres i oljefondet. Vårt anslag er oppjustert primært fordi oljeskattebetalingene for første halvår i år ser ut til å bli større enn tidligere anslått, skrev økonom Knut Magnussen i en rapport.

Norges Banks valutatransaksjoner på vegne av staten Den norske stat har inntekter fra petroleumsvirksomheten i både kroner og valuta. En del av disse inntektene brukes hvert år til å dekke et planlagt underskudd på statsbudsjettet. Norges Bank gjennomfører de nødvendige valutatransaksjonene knyttet til bruken av petroleumsinntektene. Valutatransaksjonene planlegges og glattes over året og annonseres i forkant av hver måned.

Gjennom store deler av 2014 var statens kroneinntekter om lag like store som det oljekorrigerte budsjettunderskuddet, og Norges Bank foretok ingen valutatransaksjoner på vegne av staten. Fra slutten av 2014 var kroneinntektene fra petroleumsvirksomheten mindre enn det oljekorrigerte underskuddet, og noen av statens valutainntekter måtte veksles om til kroner til bruk over budsjettet. Norges Bank har siden den gang derfor solgt valuta og kjøpt kroner på vegne av staten.

Gjennom sommeren i fjor lå Norges Banks kronesalg på 1,5 milliarder per dag i juni, juli og august, før kronesalget ble økt den første høstmåneden til 3,5 milliarder i september som følge av ekstraordinære inntekter fra de norske olje- og gasselskapene.

I november i fjor var kronesalget på 3,7 milliarder kroner per dag.