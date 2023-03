Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag formiddag kom årets første Regionalt nettverk-rapport fra Norges Bank. Mye tyder på at bedriftene er mer positive til tiden fremover.

Siden forrige undersøkelse har andelen bedrifter som rapporterer om rekrutteringsproblemer falt mye, og det er også færre bedrifter som begrenses av kapasitetsproblemer. De venter også at aktiviteten vil flate ut, og utviklingen er sterkere enn ved forrige undersøkelse.

Samlet er bedriftenes lønnsomhet litt bedre enn for ett år siden, men kostnadene øker fortsatt mye. Flertallet vil derfor sette opp utsalgsprisene ganske mye i første halvår.

Nordea-økonomene Dane Cekov og Kjetil Olsen skriver at rapporten tyder på at aktiviteten i norsk økonomi ventes å holde seg bedre enn Norges Bank ventet, samtidig som prispresset kan tilta.

– Det betyr at prispresset vi har sett i norsk økonomi, langt fra er over og faktisk kan forverres. Det setter press på Norges Bank, skriver Cekov og Olsen.

Økonomene sier onsdagens rapport baner vei for en renteheving på 0,25 prosentpoeng neste uke og en høyere rentetopp.

Regionalt nettverk er en spørreundersøkelse gjennomført av Norges Bank, der flere hundre bedrifter og organisasjoner på tvers av landet blir spurt om den økonomiske utviklingen og utsiktene fremover. Allerede da den forrige rapporten ble publisert i juni, var det ventet avtagende vekst og høy prisvekst.

Regionalt nettverk Norges Bank har et nettverk av rundt 1500 bedrifts- og samfunnsledere som jevnlig får spørsmål om situasjonen og fremtidsutsiktene.

Nettverket skal danne et representativt bilde av norsk næringsliv, både geografisk og bransjemessig.

Resultatene blir presentert i fire hovedrapporter hvert år.

Rapportene viser blant annet ledernes vurdering av utviklingen siste tre måneder og forventninger til de neste seks månedene.

Norges Bank legger stor vekt på konklusjonene fra regionalt nettverk når renten fastsettes.

Bakteppet for torsdagens rapport er fortsatt høy inflasjon og nøkkeltall som peker på at renten fortsatt skal oppover.

Rapporten kom akkurat en uke før Norges Banks neste rentebeskjed der det er ventet nok en økning på 0,25 prosentpoeng.

Mener presset avtar

Sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank mener rapporten tyder på at presset i økonomien avtar. Han skriver at selv om dagens trend er høyere enn det sentralbanken ventet i desember, er undersøkelsen mer i tråd med Norges Banks mellomlangsiktige syn.

– Aktiviteten er ventet å være uendret det neste kvartalet, til motsetning fra forrige undersøkelse, skriver Martinsen.

Kjetil Martinsen sier dagens undersøkelse er mer i tråd med Norges Banks mellomlangsiktige syn.

Han legger til at kostnadspresset øker fra fjorårets fjerde kvartal til årets første kvartal, men at det flater ut mer inn i neste kvartal.

– Det er viktig at det er tegn på at kapasitetsproblemer vil moderere seg ytterligere, noe som igjen innebærer et lavere kostnadspress på mellomlang sikt. Mens dagens momentum er høyere enn Norges Bank ventet i desember, leser vi denne undersøkelsen som mer i tråd med Norges Banks mellomlangsiktige syn

Høyere lønnsvekst

Samlet sett venter bedriftene en vesentlig høyere lønnsvekst i år, enn hva de gjorde i desember-undersøkelsen. Nå venter de en lønnsvekst på 4,6 prosent.

I undersøkelsen fremgår det at bedriftene viser først og fremst til at økte levekostnader trekker opp lønnsforventningene, i tillegg til lav arbeidsledighet. Men allerede neste år venter de at prisveksten vil avta, som bidrar til en lavere lønnsvekst. Bedriftene anslår en lønnsvekst på 3,9 prosent i 2024.

Turbulent

Før Regionalt nettverk-rapporten har det vært ekstreme svingninger i markedene utløst av to bankkollapser i USA. Onsdag gikk det hardt for seg på børs for den sveitsiske banken Credit Suisse.

Flere økonomer sier at dagens rapport fra regionalt nettverk kommer i skyggen av uroen som har preget markedet denne uken.

De enorme kursfallene ble utløst av to ord fra styrelederen i den sveitsiske bankens største eier, Saudi National Bank (SNB). I et intervju med Bloomberg onsdag morgen sa han at det «absolutt ikke» var aktuelt å spytte inn mer penger i Credit Suisse.

Dagen før ble det også klart at revisoren PwC hadde funnet «betydelige svakheter» i sin gjennomgåelse av bankens finanser, noe som førte til at årsrapporten ble utsatt.

Dagen før ble det også klart at revisoren PwC hadde funnet «betydelige svakheter» i sin gjennomgåelse av bankens finanser, noe som førte til at årsrapporten ble utsatt.

Det krystallklare svaret fra SNB førte til at Credit Suisse måtte gå slukøret til den sveitsiske sentralbanken for å be om hjelp. Det fikk de også, i form av 50 milliarder sveitsiske franc, rundt 575 milliarder norske kroner, for å «sikre bankens likviditet».