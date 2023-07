Artikkelen fortsetter under annonsen

Norges Bank vil i juli kjøpe valuta for én milliard kroner på vegne av staten hver dag, fremgår det av en melding fredag. Det er et kutt på 300 millioner per dag fra juni. I praksis innebærer dette altså et salg av norske kroner.

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets sier at et slikt kutt først var ventet fra august.

– Det er litt på nedsiden av konsensus, men noe vi jo ventet ville komme fra august av. Nå kommer det en måned tidligere, sier Østnor.

Magne Østnor, valutastrateg i DNB Markets

I juni ble kronesalget kuttet til 1,3 milliarder kroner per dag, etter å ha vært på 1,4 milliarder per dag i mai. Bortsett fra et hopp i februar har sentralbankens kronesalg blitt kuttet hver måned siden oktober i fjor.

Østnor sier det er en god balanse mellom det oljeselskapene kjøper og det Norges Bank selger.

– Det bør ikke gi de store implikasjonene for kronekursen. Forbeholdet er dersom olje- og gassprisene begynner å gå opp, sier Østnor.

På forhånd ventet økonomene i Handelsbanken Capital Markets et kutt på 1,2 milliarder kroner per dag, DNB Markets på sin side ventet at kronesalget ville holde seg uendret på 1,3 milliarder kroner per dag.

Vil forvente større kutt

Kronekursen har tidligere reagert relativt kraftig når sentralbanken har annonsert sine valutatransaksjoner. Fredag er kronekursen lite endret, og en euro koster i skrivende stund 11,68 kroner.

Valutaanalytiker Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken tror det må sterkere kutt til for at det skal gi store utslag på den norske kronen.

Nils Kristian Knudsen, valutaanalytiker i Handelsbanken.

– Salget måtte nok blitt tatt ned til 6-700 millioner for at du skulle sett en umiddelbar effekt på kronen, sier Knudsen, som selv lå inne med et estimat på 1,2 milliarder.

Han peker på at markedet vil forvente større kutt fremover.

– I lys av det som kom fra Oljeskattekontoret tidligere på dagen, vil nok markedet nå forvente større kutt fremover, og den effekten vil trolig gjøre seg gjeldende for kronekursen. Mot sensommeren og høsten kan det bli store endringer, sier Knudsen.

– Hvor store?

– Godt spørsmål, men jeg tenker egentlig at vi vil se en ganske betydelig reduksjon utover høsten. Jeg tenker vi kan si at kronesalgene skal en god del ned, uten at jeg vil gi noe konkret tall.

Kronen er betydelig svakere enn Norges Bank har lagt til grunn, og flere økonomer peker på at det er med på å presse renteutsiktene videre opp. Nylig slo Norges Bank til med nok en renteheving, denne gangen en dobbeltheving. Samtidig ble rentebanen oppjustert, og sentralbanken venter nå en rentetopp på 4,25 i løpet av høsten.

Topp i oktober

Den norske stat får oljeinntekter både i kroner, dollar og andre valutaer. Fra 2014 var pengestrømmen i kroner ikke nok til å dekke budsjettunderskuddet, og Norges Bank måtte derfor veksle om noen av inntektene i valuta til kroner.

Det ble det slutt på i fjor vår. De enorme petroleumsinntektene gjør at det har vært nok til å dekke budsjettunderskuddet. Derfor har Norges Bank i stedet solgt kroner hver dag for å veksle til annen valuta som puttes i Oljefondet.

Gjennom sommeren 2022 lå Norges Banks kronesalg på 1,5 milliarder per dag i juni, juli og august, før kronesalget ble økt til 3,5 milliarder i september som følge av ekstraordinære inntekter fra de norske olje- og gasselskapene.

Svak krone

Kronesalget toppet ut på 4,3 milliarder kroner i oktober, før det ble senket til 3,7 milliarder i november og 1,9 milliarder i desember.

Kronesalgene har av noen blitt trukket frem som grunn til hvorfor den norske valutaen har svekket seg betydelig mot flere av våre handelspartnere de siste månedene. Særlig mot dollar og euro har svekkelsen vært markant.

