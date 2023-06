Artikkelen fortsetter under annonsen

Flere norske selskaper har besluttet å stanse salg av Freia-produkter som følge av at eierselskapet Mondelez fortsetter å ha produksjon i Russland under krigen.

Norgesgruppen, Norges største dagligvareaktør, kommer ikke til å boikotte Freia, skrev E24. Konsernet eier butikkjeder som Kiwi, Meny og Joker.

Heller ikke Reitan vil boikotte Freia, meldte NRK kort tid etter. Reitan Retail eier blant annet Rema 1000-butikkene og Narvesen.

Overfor DN bekrefter Coop gjennom kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis at det ikke blir Freia-boikott for Coop Norge inntil videre.

– Denne saken langt større enn å handle om en enkelt leverandør. En eventuell boikott vil få store konsekvenser på flere områder, og vi ser det derfor som vårt ansvar å utrede grundig før vi tar eventuelle beslutninger som vil treffe mange, skriver han i en epost.

Nettmatbutikken Oda har også bestemt seg for å ikke boikotte Freia-produkter, fremgår det av en pressemelding fra selskapet.

Aktørene har nå blitt invitert til et møte hos Utenriksdepartementet onsdag morgen klokken 09.00.

«I lys av diskusjonen rundt Freia og deres eier Mondelez har flere næringslivsaktører bedt om et møte med departementet for å diskutere hvordan partene i arbeidslivet skal forholde seg til denne og liknende situasjoner», heter det i invitasjonen.

Kompleks situasjon

Takle Friis i Coop understreker at det er viktig for konsernet å forholde seg til EUs vedtatte sanksjoner mot Russland.

– Denne saken ligger slik vi tolker den utenfor dette, og vi har derfor bedt myndighetene om tydelige signaler og retningslinjer i denne spesifikke saken.

Han legger til:

– Myndighetene har gjennom media signalisert at de ønsker en dialog i løpet av uken, og vi ser frem til å få noen tydelige og prinsipielle avklaringer slik at vi kan ta gode og veloverveide valg i en svært krevende sak, sier Takle Friis.

Kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen sier til DN at konsernet har gjort nøye vurderinger av sine rolle.

– Det er derfor i dette øyeblikket ikke aktuelt for oss å boikotte. Vi har sett boikotten opp mot EUs sanksjonsliste, som myndighetene forholder seg til, og vi følger dermed EUs sanksjonsregelverk – på nåværende tidspunkt, sier hun.

– Har det vært noe form for press eller engasjement fra forbrukerne?

– Det har vært noe, men ikke mye. Det kan tyde på at folk har fått med seg at dette er en mer kompleks situasjon. For oss er dette en prinsipiell vurdering, basert på norske myndigheters holdninger og det er naturlig at vi forholder oss til det, sier hun.

Søyland er likevel tydelig på at de følger nøye med på utviklingen i sanksjonsregelverket og myndighetenes holdninger videre.

– Dere er den første store dagligvareaktøren som kommer med et tydelig standpunkt i boikotten. Dette vil jo sette stemningen for hva de andre vil gjøre?

– Vi er den største aktøren, og vi må være ansvarlige, derfor har vi tatt oss tid til å gjøre nøye vurderinger. Det er viktig for oss å tydeliggjøre hvor vi står. Og per i dag er det ikke aktuelt med en boikott, sier Søyland.

Svartelistet

En rekke aktører, blant annet Norwegian, SAS, Strawberry og DNT, har bestemt seg for ikke å selge Freia-produkter. Det svenske togselskapet SJ og hotellkjeden Classic Norway Hotels har også sluttet seg til boikotten.

Masseboikotten skjer etter at Ukrainas antikorrupsjonsmyndighet i mai satte opp en svarteliste over selskaper som bidrar til inntekter i den russiske statskassen. Freia-eier Mondelez er ett av selskapene på listen. Det amerikanske selskapets sjef Dirk Van de Put opplyste sist høst at Mondelez ikke planla å trekke seg ut av Russland, men han understreket at de «ikke på noe vis bidrar til krigen».

Freia-eieren på sin side understreker at Freia og Kvikk Lunsj er norske merkevarer, produsert på Rodeløkka i Oslo, basert på norsk melk. Produksjonen foregår ikke i Russland, og de selger ikke produkter i Norge som er produsert i Russland, ifølge pressemeldingen.

Søndag skrev Mondelez i en pressemelding at det ønsket dialog med regjeringen. Ønsket kommer etter Coops forespørsel om møte med regjeringen, for avklaringer og råd til næringslivet etter de mange Freia-boikottene de siste dagene.