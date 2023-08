Artikkelen fortsetter under annonsen

Norgesgruppen er Norges klart største dagligvaregruppering med kjeder som Kiwi, Meny, Spar og Joker. Konsernet er kontrollert av Johannson-familien, som har bygget matimperiet rundt grossisten Asko.

De ferske tallene viser at konsernet hadde et resultat før skatt på 1,61 milliarder kroner i første halvår. Resultatet har dermed holdt seg noe stabilt fra fjorårets første halvår, som endte på 1,67 milliarder kroner.

– Våre investeringer i priskutt har holdt oss konkurransedyktige i et tøft marked, og vi har oppnådd en solid vekst i driftsinntektene, sier konsernsjef Runar Hollevik. Inntektene økte til 54,3 milliarder kroner i årets første halvår - opp fem milliarder fra samme periode året før.

Hollevik legger til at konsernet evner å effektivisere driften for å håndtere de økte kostnadene, noe som er avgjørende i den tiden det står oppi – der alt koster mer.

Investeringer i priskutt

I en pressemelding fra Norgesgruppen peker det på at inntekt fra investeringer i tilknyttede selskaper bidrar positivt til driftsmargin, hvor blant annet Dagrofa i Danmark løfter lønnsomheten.

– I tillegg har kundevekst og god kostnadskontroll bidratt til et driftsresultat i kroner på samme nivå som samme periode i fjor, heter det.

De ferske tallene viser at kostnadene har økt tydelig for Norgesgruppen. Driftskostnadene økte med om lag fem milliarder kroner i årets første halvår, og endte på 51,7 milliarder kroner. Driftsmarginen har falt 0,4 prosentpoeng fra fjoråret til tre prosent i første halvår.

– Så langt i 2023 har også de ekstraordinære kostnadsøkningene fra leverandørene fortsatt. Konsernet peker også på at «investeringer i priskutt til kundene over tid» har påvirket marginene, heter det.

Som kjent valgte Kiwi å ikke øke prisene 1. februar, og prisbremsen har gitt solid kundevekst, opplyses det.

Stor spiller

Norgesgruppen har en markedsandel på rundt 44 prosent av det tradisjonelle dagligvaremarkedet, som ellers består av Coop, Rema 1000 og den lille utfordreren Bunnpris.

Med unntak av 2022, har Norgesgruppen hatt tilnærmet kontinuerlig vekst de siste 20 årene. I år har Norgesgruppen dessuten slått kraftig tilbake etter fjoråret, ifølge interne bransjetall, etter at Kiwi har lykkes svært godt med prisstrategi og markedsføring. I motsatt ende har Meny slitt.

Flere har uttrykt bekymring for Norgesgruppens markeds- og innkjøpsmakt. Det omfatter naturligvis konkurrentene Coop, Rema 1000 og utfordreren Oda, der særlig de to sistnevnte har lobbet for politisk regulering av markedet. En forskrift som skulle forby såkalt «usaklig prisdiskriminering» lå på bordet hos næringsminister Jan Christian Vestre, men ble nylig skrotet.

Johan Johannson er hovedeier og styreleder i Norgesgruppen. (Foto: Gunnar Blöndal) Mer...

Konkurransetilsynet avdekket for noen år siden at Norgesgruppen gjennomgående får betydelig bedre innkjøpsbetingelser enn konkurrentene. For to måneder siden uttalte tilsynet at forskjellene i innkjøpspriser er «vesentlig redusert» sammenlignet med 2017.

Satser nytt

I tillegg til dagligvarekjedene, står Norgesgruppen også bak servicekonseptene Mix og Deli De Luca. Norgesgruppen har også satset utenfor det tradisjonelle dagligvaremarkedet med billigkonseptene Gigaboks og Dollarstore.

Bakgrunnen for satsingen er at de tradisjonelle dagligvareaktørene mister en stadig større andel av omsetningen til aktører innen kategorien bredt vareutvalg, som Europris, Rusta og Normal. Disse kjedene selger varer dagligvarekjedene historisk sett har kunnet ta ut høye marginer på.

I rapporten skriver konsernet at det opplever vekst i breddesegmentet. Både Dollarstore og Gigaboks har åpnet nye butikker siden årsstart.

Norgesgruppen har den mediesky Johansson-familien som hovedeier, med rundt 75 prosent av aksjene fordelt på forskjellige selskaper. Kapital anslår familieformuen til om lag 62 milliarder kroner, noe som kvalifiserer til fjerdeplass på listen over landets rikeste.

I løpet av årets første seks måneder er det gjort nedskrivninger på 1,1 milliarder kroner, viser de ferske tallene.