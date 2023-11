Artikkelen fortsetter under annonsen

Flyselskapet Norse Atlantic skulle hente inn 45 millioner dollar (501 millioner kroner) med tegningskurs 11 kroner i en rettet emisjon mot de eksisterende eierne. Emisjonen ble raskt fulltegnet, og fasit ifølge en børsmelding natt til lørdag viser at selskapet fikk inn 55 millioner dollar, eller cirka 613 millioner kroner.

Selskapet skulle i utgangspunktet utstede 55.690.500 nye aksjer i emisjonen, og har nå besluttet å utstede ytterligere 9.100.000 aksjer til samme vilkår.

DN har tidligere skrevet at de to største eierne, Scorpio Holdings, som eies av den italienske rederfamilien Lauro, med 20,5 prosent eierandel og konsernsjef Bjørn Tore Larsens selskap B T Larsen & Co med 19,9 prosent eierandel, tegner seg for 150 millioner kroner hver.

Andre eksisterende eiere og nye investorer har tegnet seg for mer enn 200 millioner kroner.

Aksjekursen kollapset

Aksjekursen kollapset umiddelbart over 30 prosent da emisjonen ble kunngjort tirsdag.

Dette er syvende gang Norse har gått ut og hentet penger etter oppstarten for to og et halvt år siden. Til sammen har selskapet nå hentet inn over 2,5 milliarder kroner.

Norse har nå hatt fly i luften i drøyt 17 måneder. På hovedkontoret i Arendal regner man nå med en tøff vinter, noe de fikk bittert erfare da selskapet tapte 800 millioner kroner, fordelt på januar, februar og mars i år.