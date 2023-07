Artikkelen fortsetter under annonsen

På topplinjen endte inntektene på 53,6 milliarder kroner i årets andre kvartal, mot 64,8 milliarder kroner i samme periode i fjor.

På forhånd var det ventet en omsetning på 48,4 milliarder kroner, ifølge analytikerestimater innhentet av Bloomberg.

I den ferske rapporten fremgår det at resultatet før skatt har halvert seg sammenlignet med andre kvartal i fjor. Hydros resultat før skatt var på 6,9 milliarder kroner i kvartalet, mot 14,1 milliarder kroner i fjor.

– Resultatene reflekterer et svakere marked, men også effekten av det kontinuerlige forbedringsarbeidet i organisasjonen. Disse forbedringstiltakene er avgjørende for å sikre en robust virksomhet og styrke selskapets verdiskaping når markedet faller, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Justert brutto driftsresultat (ebitda) endte på 7,1 milliarder kroner.

På Oslo Børs var Hydro blant de mest omsatte aksjene fredag formiddag, og aksjen falt nær tre prosent.

Norsk Hydro asa, resultat per 2. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 105 113,5 -7,5% Driftsresultat (ebit) 12,2 21,6 -43,8% Resultat før skatt 9 22,5 -60%

Lavere salgspriser

I fredagens rapport peker Aasheim på at resultatnedgangen skyldes lavere salgspriser på aluminium og alumina, men noe av dette ble utlignet av positive valutaeffekter og lavere kostnader.

Hydro gjør fremskritt mot å nå samlede forbedringer og kommersielle mål på 14 milliarder kroner innen 2027, påpekes det i rapporten.

– Vi fortsetter å høste gevinster av vår sterke kommersielle posisjon, noe som gjør marginene våre mer robust i en periode hvor vi ser stor nedgang i volumer over hele Europa og Nord-Amerika, sier Aasheim.

I løpet av andre kvartal hadde selskapet en gjennomgåelse av investeringsporteføljen for inneværende år – og har økt investeringsmålet til 20,5 milliarder kroner fra 16,5 milliarder. Oppjusteringen er drevet av valutaomregningseffekter og inflasjon, i tillegg kommer 1,5 milliarder kroner fra det oppjusterte budet på Alumetal og andre løpende investeringer selskapet har gjort, opplyses det.

Transaksjoner for 16 milliarder kroner

I løpet av andre kvartal har selskapet inngått flere avtaler.

Det solgte 30 prosent av et aluminaraffineri i Brasil som del av en omfattende avtale med Glencore, verdt 12 milliarder kroner inkludert gjeld. Raffineriet, ved navn Alunorte, har tidvis skapt store utfordringer for Hydro, der et kraftig regnskyll i 2018 førte til anklager om utslipp av avfallsstoffer og forurensning av en nærliggende elv. Hydro ble blant annet tvunget av lokale miljømyndigheter til å halvere produksjonen midlertidig, men dette pålegget ble opphevet drøye ti måneder senere.



Tiltak knyttet til opprensking og begrenset produksjon har kostet Hydro flere milliarder, og selskapet står fremdeles i et sivilt søksmål i Nederland tilknyttet anlegget.

I slutten av juni ble det også kjent at Hydro økte budet på kjøpet i tilbudsprosessen for 100 prosent av aksjene i det polske selskapet Alumetal til PLN 82,00 per aksje. Over 80 prosent av aksjene i Alumetal er allerede tegnet i Hydros tilbud.

Hydro oplyste i starten av juli at det endte opp med å kjøpe 97 prosent av aksjene, og ville fortsette prosessen med å kjøpe alle aksjene.