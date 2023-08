Artikkelen fortsetter under annonsen

Racketsporten padel, en hybrid av tennis og squash, ble ekstremt populært under korona. I by etter by ble det reist anlegg med padelbaner for det norske folk. Gamle idrettsprofiler som Bjørn Maaseide, Thor Hushovd, Ole Martin Aarst og Jesper Mathisen slang seg på. Det gjorde også svenske padelgiganter, som satset på sentre i flere norske storbyer.

Men etter festen kommer bakrusen – nå har det svenskeide padelselskapet Pdl Norway begjært seg konkurs.

Mesteparten av selskapets sentre i Norge er nå stengt.

80 mill. i gjeld

Ifølge hjemmesidene har Pdl i Norge sentre i Bergen, Drammen, Hamar, Kristiansand, Mandal, Oslo, Sandefjord, Ski, Søgne, på Sørlandsparken og i Tønsberg.

I en fersk kjennelse fra Follo og Nordre Østfold Tingrett fremkommer det at styret i Pdl Norway as har begjært selskapets bo tatt under rettens behandling som konkursbo. Selskapet har fått rettens medhold. Hvorvidt alle sentrene over omfattes av Pdl Norway fremgår ikke av kjennelsen.

Drammens Tidende omtalte konkursen først.

Pdl Norway ble etablert i 2020 og rullet året etter ut flere baner i Norge. Bak satsingen sto svenske Pdl Group, som i fjor slo seg sammen med Padel United og skapte Sveriges største padelaktør Pdl United. I forbindelse med sammenslåingen ble konsernet priset til to milliarder svenske kroner, men siden har selskapet hentet friske penger og flere datterselskaper er blitt slått konkurs, ifølge Dagens Industri.

Ifølge kjennelsen fra tingretten hadde Pdl Norway gjeld på til sammen 79 millioner kroner ved inngangen til august. Selskapets verdier består i hovedsak av varelager, driftstilbehør, fordringer og bankinnskudd på 30 millioner kroner.

Det er bostyrer Erling Høyte som skal finne ut av hva slags verdier som ligger i selskapet og hva som skjer videre.

– Nå er det to ting boet fokuserer på. Det ene er de ansatte, oppsigelser, lønnskrav, feriepengekrav og så videre. Det andre er å få kontroll på driftsstedene så fort som mulig og se om det er mulig å realisere dem som komplette sentre, sier han.

– Er du optimistisk til at det finnes kjøpere der ute?

– Jeg er hverken optimist eller pessimist. Jeg er bostyrer. Nå er det viktig for meg å få oversikt. Mye vil være på plass i løpet av en til to dager. Jeg har engasjert folk som allerede undersøker markedet, sier Høyte.

Stengt

Ifølge kjennelsen er det også begjært oppbud i datterselskapet Padel X Holding, Padel X Tønsberg, Padel X Sandefjord og Padel X Hamar. Ifølge retten er virksomheten igangværende, men fra og med 18. august er samtlige sentre stengt for aktiviteter med unntak av senteret på Mjåvann i Kristiansand.

Padel er de siste årene blitt ekstremt populært i Norge. Flere aktører har slengt seg på og bygget anlegg over hele landet. (Foto: Beate Oma Dahle/NTB) Mer...

Ifølge Høyte forsøkes enkelte av Pdl-sentrene å drives videre.

– Sentrene i Oslo, Bergen og Ski har de løftet ut av Pdl Norway til et annet selskapet i systemet som har fått finansiering av de svenske eierne, sier han.

– Hva er årsaken til at selskapet har havnet i denne situasjonen?

– Det er rett og slett at driften ikke har vært god nok, og de klarer ikke å forsvare kostnadene sine. Jeg tror de fikk seg en liten knekk siden korona og så ser det ikke ut som de har klart å få sving på det igjen, sier han.

Det har ikke lykkes DN å få en kommentar fra medgründer Henrik Söderberg i Pdl United. Han er også oppført som daglig leder og styreleder i Pdl Norway.