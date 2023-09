Artikkelen fortsetter under annonsen

Norske Skog-styret har utnevnt Geir Drangsland til ny konsernsjef med umiddelbar virkning. Han tar over for Tore Hansesætre, som har vært konsernsjef siden april. Hansesætre tok over for Sven Ombudstvedt.

Drangsland kontrollerer nesten 25 prosent av Norske Skog gjennom sitt børsnoterte selskap Byggma og Drangsland Kapital. Det var Drangsland som satte inn Hansesætre som ny konsernsjef for bare noen måneder siden.

Bytter styreleder

Tore Hansesætre går på dagen.

I børsmeldingen står det at Hansesætre forlater Norske Skog for å søke muligheter utenfor selskapet.

– Norske Skog er et fantastisk selskap med svært dyktige og dedikerte medarbeidere. Men etter mer enn 14 år i Norske Skog, med mer enn fem år i konsernledelsen og siste fase som konsernsjef, har jeg bestemt meg for å søke muligheter utenfor selskapet. Jeg ønsker Norske Skog alt godt for fremtiden, sier Hansesætre.

Til DN sier Hansesætre at han selv har valgt å gå av som toppsjef.

– Jeg er svært fornøyd med de 14 fantastiske årene jeg fikk i Norske Skog. Nå har jeg kommet til at det er tid for å søke muligheter utenfor dette selskapet.

– Har du noe konkret i tankene?

– Nei, ikke noe konkret, og jeg ønsker Norske Skog og alle som jobber her alt godt i tiden som kommer.

– Hva vil du si om dagens storeier?

– Jeg har ingen kommentar til eller om dagens storeier. Som konsernsjef har jeg jobbet for alle aksjonærene og jeg ønsker alle fullt og helt lykke til videre.

– Rimer det at en fornuftig kar sier nei til videre jobb i et selskap han uttrykker all positivitet rundt – uten å ha noe nytt å gå til, samtidig som han også er glad i alle aksjonærene?

– Jeg kommer ikke til å gi deg mer kjøtt på det beinet der. Jeg har valgt å takke for meg.

Norske Skog Etter konkursen i Norske Skogindustrier i 2017 ble konsernets virksomhet videreført i datterselskapet Norske Skog, som nå er det nye toppselskapet.

Selskapet eier fire papirfabrikker i Europa. Nå legges store deler av virksomheten om fra papir til emballasje. To fabrikker ligger i Norge; i Halden og på Skogn.

I 2022 omsatte konsernet for 15,2 milliarder kroner og fikk et resultat på 2,6 milliarder kroner.

Har 2100 ansatte i fire land.

Er notert på Oslo Børs, og har en markedsverdi på 4,1 milliarder kroner.

Fra og med september 2023 ledes selskapet av Geir Drangsland. Han kontrollerer rundt 25 prosent av Norske Skog gjennom Byggma og Drangsland Kapital.

Storeier og påtroppende toppsjef Geir Drangsland har ikke besvart DNs henvendelse fredag.

Drangsland har vært Norske Skogs styreleder, men overlater nå denne rollen til næringslivstoppen Arvid Grundekjøn, som blant annet har vært styreleder for Statkraft og konsernsjef for Wilhelmsen-gruppen. Grundekjøn har vært medlem av Norske Skog-styret siden 2018.

– Jeg er glad for å meddele at Geir Drangsland blir ny konsernsjef i Norske Skog. Geir har lang bakgrunn fra skogindustrien, og har jobbet tett med ledelsen siden han kom inn som styreleder i Norske Skog, kommenterer Grundekjøn i børsmeldingen.

Rik historie

Drangsland eier nær 90 prosent av det børsnoterte byggevarekonsernet Byggma, som igjen eier 18,5 prosent av Norske Skog. I tillegg har Drangsland kjøpt Norske Skog-aksjer gjennom sitt investeringsselskap Drangsland Kapital.

Byggma og Drangsland Kapital kjøpte seg gradvis opp sommeren og høsten 2022, til kurser som lå godt over dagens aksjekurs.

– Norske Skog har mange spennende forretningsmuligheter, og jeg vil realisere disse sammen med Norske Skog-teamet, sier Geir Drangsland i pressemeldingen.

Da Hansesætre tok over som sjef for Sven Ombudstvedt i april, uttalte Ombudstvedt at det var etter Drangslands ønske.

Vanlig med endringer

– Du kan si at det er den nye eieren og styrelederens fulle rett å vurdere hvem som skal lede selskapet. I en sånn jobb er det ganske vanlig at det skjer endringer på kort varsel, sa Ombudstvedt til DN.

Et av Norges mest tradisjonsrike industrikonsern måtte i 2017 ta den tunge turen til skifteretten. Norske Skogindustrier asa var på begynnelsen av 2000-tallet blant de mest verdifulle selskapene på Oslo Børs.

I dag er det datterselskapet Norske Skog som lever videre med en markedsverdi på litt over fire milliarder kroner. Aksjen har falt rundt 40 prosent siden februar. Fredag morgen falt aksjen rundt to prosent.