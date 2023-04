Artikkelen fortsetter under annonsen

Sven Ombudstvedt vil gå av som konsernsjef for Norske Skog etter mer enn 12 år, går det frem av en melding torsdag morgen. Han erstattes av Tore Hansesætre, som i dag er konserndirektør for strategiske prosjekter. Hansesætre tiltrer den 1. juni.

– Jeg har ikke fått tenkt så veldig mye, for dette har skjedd nokså raskt. Men det er klart, det er jo en æra som er ved veis ende, sier Ombudstvedt til DN.

Ombudstvedt fikk beskjeden etter styremøtet onsdag kveld. Han sier det ikke kom veldig overraskende på.

– Du kan si at det er den nye eieren og styrelederens fulle rett å vurdere hvem som skal lede selskapet. I en sånn jobb er det ganske vanlig at det skjer endringer på kort varsel, sier Ombudstvedt.

– Bra tidspunkt

Den «nye eieren» er Geir Drangsland, som ble valgt til styreleder i mars. Drangsland er største aksjonær i Norske Skog, med cirka 24 prosent eierandel, etter at det britiske hedgefondet Oceanwood Capital Management solgte alle sine aksjer nylig. Drangsland kontrollerer aksjene via Byggma og Drangsland Kapital.

– Jeg vil takke Sven Ombudstvedt for den solide jobben han har gjort som konsernsjef i Norske Skog i mer enn et tiår. På Svens vakt har Norske Skog restrukturert balansen, forbedret konkurransekraften og evnet å omstille seg, noe som også vises i selskapets finansielle resultater, sier Drangsland i børsmeldingen.

På spørsmål om han helst skulle fortsatt, svarer Ombudstvedt at han «forholder seg til beslutningen som den er.»

– Det er greit for meg. Jeg er stolt av det vi har fått til, så det er kanskje et bra tidspunkt å skilles på. Vi har lagt et godt fundament, og jeg håper Norske Skog skal gjøre det bra fremover.

Ifølge årsrapporten har Ombudstvedt en sluttavtale som tilsvarer 15 måneders etterlønn. Basert på grunnlønnen for 2022, vil Ombudstvedt få med seg rundt 6,25 millioner kroner ut døren.

Norske Skog asa, resultat per 1. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 3320 3590 -7,5% Driftsresultat (ebit) 85 593 -85,7% Resultat før skatt -148 593 -%

Aksjestup

Nyheten ble varslet samtidig som tallene for første kvartal ble lagt frem. Norske Skog fikk et driftsresultat på 85 millioner kroner. Det er en betydelig nedgang fra samme kvartal i fjor, da driftsresultatet var på 593 millioner kroner.

Driftsresultatet ble negativt påvirket av endringer i verdsettelsen av energikontrakter i Norge på 474 millioner kroner. Omsetningen var på 3,32 milliarder kroner, sammenlignet med 3,59 milliarder kroner i samme kvartal året før.

Norske Skog-aksjen stuper rundt ti prosent fra start torsdag.

Et av Norges mest tradisjonsrike industrikonsern måtte i 2017 ta den tunge turen til skifteretten. Norske Skogindustrier asa var på begynnelsen av 2000-tallet blant de mest verdifulle selskapene på Oslo Børs. I dag er det datterselskapet Norske Skog som lever videre med en markedsverdi på litt under fem milliarder kroner.

Den nye konsernsjefen, Tore Hansesætre, har mer enn 13 års erfaring i Norske Skog, hvorav de siste fem årene som en del av konsernledelsen.

– Tore kjenner Norske Skog og industrien veldig godt. Han har bred erfaring og kan vise til imponerende resultater, inkludert det å etablere nye inntektsstrømmer for Norske Skog, sier styreleder Drangsland.