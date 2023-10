Artikkelen fortsetter under annonsen

Da det saudiarabiske venturekapitalfondet Sanabil Investments tidligere i år offentliggjorde listen over fond det har støttet, manglet det ikke på store navn.

På egne nettsider listes det opp tungvektere som Andreessen Horowitz, Peter Thiels Founders Fund og Third Point – for å nevne noen.

Sanabil Investments er venturekapital-delen av Saudi-Arabias statlige investeringsfond PIF, som de siste årene har spyttet inn milliarder av kroner i alt fra sport, underholdning og teknologi til finans, infrastruktur og andre lokale prosjekter.

På Sanabils liste over fond det har investert i, er norske Northzone og svenske EQTs eiendomsfond EQT Exeter de eneste som holder til i Europa. Norske Andreas Halvorsens Viking Global, som holder til på østkysten i USA, er også å finne blant investeringene.

Ingen summer

Ifølge egne nettsider oppgir Sanabil at det investerer rundt tre milliarder dollar hvert år, både direkte i gründerselskaper og i etablerte venturefond.

Tidligere i år fikk investeringsfondet en eierandel på fire prosent i den statlige oljegiganten Saudi Aramco fra PIF, en eierandel som er verdt rundt 80 milliarder dollar.

– Saudi-Arabia, Qatar og Mubadala har så mye penger at de må gi ut store summer, sier Kelly DePonte til Forbes, som først omtalte saken. Ifølge henne er det få europeiske fond på listen fordi amerikanske forvaltere ofte henter større beløp til sine fond.

Det står ingenting om hvor mye Sanabil har gitt til hverken Northzone, Viking Global eller EQT Exeter, ei heller til de store amerikanske fondene. Sanabils eier, Public Investment Fund (PIF), forvaltet eiendeler for nesten 600 milliarder dollar ved utgangen av fjoråret, ifølge det statlige fondets årsrapport som ble sluppet på sensommeren i år.

Det oljerike kongedømmet i Midtøsten har de siste årene brukt milliarder av dollar på investeringer i Vesten, tilsynelatende i et forsøk på å bygge omdømme i en del av verden der landet fortsatt ses på som kontroversielt. Tvilsomme holdninger til menneskerettigheter, kvinneundertrykkelse og tilsynelatende mangel på ytringsfrihet er bare noe av det som har bidratt til et rykte som det nå jobbes knallhardt for å bedre.

PIFs inntog i Premier League, gjennom eierskapet i fotballklubben Newcastle, er blitt møtt med stor motstand, der kritikere hevder at Saudi Arabia prøver å renvaske sitt rykte gjennom såkalt sportsvasking.

Kommunikasjonsdirektør Rickard Buch i EQT skriver i en epost til DN at fondet ikke har en kommentar til saken.

– EQT er en global aktør med om lag 1200 investorer verden over. Vi har et tydelig rammeverk for prosesser knyttet til disse og gjennomfører alltid en grundig «due diligence» av alle våre investorer, skriver han.

Den svenske avisen Dagens Industri, som også omtalte saken, har ikke lyktes å få en kommentar fra Northzone-partner Pär-Jörgen Pärson.

Store spillere

Northzone ble grunnlagt av nordmennene Karl-Christian Agerup, Ingar Østby, Tellef Thorleifsson og Bjørn Stray midt på 1990-tallet og har siden den gang vokst til å bli et av Europas største oppkjøpsfond.

I fjor hentet det en milliard dollar til sitt største fond noensinne.

Fondet er kanskje mest kjent for sin tidlige investering i Spotify, som fire topper i fondet tjente flere hundre millioner på da strømmegiganten ble børsnotert i 2018. Northzone var også en av tidliginvestorene i Kahoot, som i disse dager er i ferd med å tas av børs. Andre nevneverdige investeringer er Trustpilot, Klarna og Tier.

I dag er det kun Bjørn Stray som er igjen i fondet.

– Det er supervinnerne som gjør at vi tjener penger. Vi er ikke på jakt etter 200 prosent gevinst eller 300 prosent. Produktene må være så gode at kundene finner deg og kommer til deg. Halvparten av det vi investerer i blir aldri noe av. Det er supersuksessene som gjør at vi overlever, sa han i et stort intervju med DN tidligere i år.

EQT er på sin side notert på Stockholm-børsen, til en markedsverdi på 245 milliarder svenske kroner. Det hentet 24 milliarder kroner til et nytt vekstfond i fjor høst, og ledes av nordmannen Christian Sinding.