Det danske finans-teknologiselskapet Spenn har lagt inn et ikke-bindende bud på aksjene i kryptobørsen Norwegian Block Exchange (NBX), går det frem av en melding mandag.

Bjørn Kjos har allerede byttet inn sin NBX-beholdning i Spenn-aksjer, og har fått 837,640 Spenn-aksjer i retur.

– Strategisk manøver

Oppgjøret skal skje i Spenn-aksjer, og avtalen forutsetter aksept fra 66,7 til 90 prosent av aksjonærene. I tillegg kommer andre krav, som tilfredsstillende selskapsgjennomgang. I så fall vil Spenn kunne overta hele NBX. De to selskapene har allerede samarbeidet siden mars, blant annet om betalingsløsninger i Afrika.

– Det er spennende å se to så kompatible selskaper gå sammen. Dette partnerskapet er en strategisk manøver for å kapre betydelige markedsandeler i fremvoksende markeder, ikke bare i Afrika, men i Europa og Asia i tillegg, sier Kjos i en pressemelding.

Han går inn i styret i Spenn og beholder NBX-plassen, mens Spenn-sjef Jens Glasø er ventet å gå inn i NBX-styret.

Aksjen stiger

Den norske kryptobørsen har falt kraftig siden notering, og før Oslo Børs åpnet var kursen 1,52 kroner aksjen, ned 86 prosent siden toppen i januar i fjor. Aksjen steg litt over åtte prosent da handelen åpnet mandag.

NBX er notert på Euronext Growth, og Norwegian-gründer Kjos-familiens Observatoriet Invest eide nesten 16 prosent av aksjene, mens datteren Anna Helene Kjos-Mathisen eier enda 14 prosent gjennom sitt Nye Km Aviatrix Invest.

Etter salget har Norwegian-gründeren ingen aksjer i NBX, men 15 millioner kroner i konvertibel gjeld.

