Den vanlige flyvirksomheten i Norwegian havnet raskt i skyggen da halvårstallene ble lagt frem torsdag. Langt nede i pressemeldingen sto det at Norwegian kan vente seg en engangsgevinst på rundt 800 millioner kroner gjennom det nye samarbeidet med Petter Stordalens hotellgigant Strawberry om lojalitetsprogram – som ble kjent i sommer.

Nå dukker det opp helt nye samarbeid i kjølvannet av avtalen med Stordalen og Strawberry.

– Vi ligger ikke på latsiden. Dette er noe vi har holdt på med i lang tid, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen til DN.

Et helt nytt banksamarbeid kan bidra til å bryte gamle bånd fra gründerårene i Norwegian og skape en ny, intens konkurranse i bankmarkedet mellom mangeårige partnere. Den største banken, som blir en konkurrent, bærer fortsatt flyselskapets logo mot flyselskapets vilje.

I mai i år ble det kjent at Bank Norwegians eier har stevnet flyselskapet, mens flyselskapet på sin side mener banken urettmessig bruker flyselskapets logo.

Et nytt «Bank Norwegian»

Den overraskende nyheten torsdag var at Norwegian-sjef Karlsen har funnet en ny bankpartner gjennom svenske Avida Finans, kontrollert av et av verdens største oppkjøpsfond, amerikanske Kohlberg Kravis Roberts & Co – KKR. I tillegg har investor Celina Midelfart lenge vært med som en av bankens største eiere og som styremedlem.

Etter det DN forstår, startet jakten på en ny bankpartner allerede for ett års tid siden. Planene handler både om bonusopptjening hos Norwegians «Reward» og Strawberry, men også langt mer enn det: Nye utlån og kredittkort i konkurranse med Bank Norwegian, i dag en del av svenske Noba Bank (tidligere Nordax Bank).

– Hvor mange banker har dere snakket med?

– I hvert fall fire–seks banker, og så endte vi opp med KKR og Avida. Disse diskusjonene har pågått i noen måneder, sier Karlsen.

Celina Midelfart har vært medeier i Avida Finans siden 2015, og er fortsatt tredje største eier og styremedlem. Hun skriver i en epost til DN om det nye samarbeidet:

– Dette er en virkelig milepæl i Avidas historie og potensiell «game changer» for oss.

Celina Midelfart eier vel ni prosent av Avida Finans og er styremedlem i banken. Hun kaller avtalen med Norwegian en «game changer».

– Som tilbyder av finansielle tjenester inn i et strategisk, innovativt, dynamisk og langsiktig partnerskap med Norwegian og Strawberry går vi spennende tider i møte – jeg gleder meg til fortsettelsen, skriver hun.

I omstarten for Avida Finans i 2015 tok London-investor Tor Olav Trøim 42 prosent av banken, og han fikk med seg både institusjonelle fond og Celina Midelfart. Mens Trøim i pengeknipe solgte seg ut av banken i 2020, er Midelfart fortsatt aksjonær i banken sammen med wonderboy-trioen Fredrik Halvorsen, Odd Johnny Winge og Geir Langfeldt Olsen.

Trenger et milliardbeløp

Norwegians gevinst på 800 millioner kroner handler om at den svenske banken Avida Finans kommer inn på eiersiden i det nye lojalitetsselskapet. Samtidig kjøper det felleseide Norwegian- og Strawberry-selskapet cirka 11 prosent av svenske Avida Finans til en pris med en rabatt på hele 80 prosent av en antatt markedspris. Det er denne rabatten som gir en gevinst på 800 millioner kroner senere i år, gitt at samarbeidet mellom Norwegian og Strawberry godkjennes av konkurransemyndighetene.

Avida er en nisjeaktør med vel 12 milliarder svenske kroner i utlån – cirka en åttendedel av nivået hos Noba og Bank Norwegian. Gjennom meldingen fra Norwegian kommer det frem at Avida heretter skal bli en foretrukket bankpartner til Norwegian og Strawberry.

I jakten på nye utlån og cirka 1,1 millioner kredittkortkunder som i dag er knyttet til Bank Norwegian og Noba må det hentes inn et betydelig milliardbeløp i frisk egenkapital.

Norwegian-sjefen er klar på at det er viktig å ha en stor finansiell aktør som KKR i ryggen.

– Ja, en del av avtalen inneholder jo også en sikkerhet for at banken blir kapitalisert tilstrekkelig til å få det opp i den form og størrelse vi gjerne ser at det blir. I så måte er det en styrke at du har en aktør som KKR bak det, sier Karlsen.

En svensk bank må legge av mindre egenkapital for å finansiere utlån, enn en norsk bank. Men det er uansett snakk om store pengebeløp: For eksempel vil nye utlån på 20–25 milliarder kroner bety at det må settes av nye to–tre milliarder kroner i egenkapital i banken.

– I Sverige er kapitalkravene til bankene annerledes enn i Norge, og det har også vært en faktor når vi valgte Avida, sier Karlsen.

Avida: Norwegian tok kontakt

Norwegians gründer og mangeårige hovedeier Bjørn Kjos lanserte egenhendig Bank Norwegian i 2007. I mange år var flyselskapet største eier i banken. Banken hadde voldsom vekst og ble en favoritt i investormiljøer.

Aksel Lund Svindal (fra venstre) og Lasse Kjus fikk tidlig en stor gevinst på Bank Norwegian-aksjer.

Fra 2011 til 2015 hadde én krone i Bank Norwegian-aksjen blitt til 18. Aksjen hadde da banet vei for alpinistene Lasse Kjus og Aksel Lund Svindal som investorer, og åpnet opp for flere kjendisinvestorer, som Arne Fredly, Egil Stenshagen og Torstein Tvenge. Norwegians to gründere, Bjørn Kjos og Bjørn H. Kise med familie, kunne samlet notere milliardgevinst da banken ble solgt til Sverige.

Da Bank Norwegian ble børsnotert sommeren 2016, ble banken priset til 12,6 milliarder kroner – omkring det samme som flyselskapet, som aldri senere har opplevd en lignende prising.

Ikke lenge etter noteringen ble Tine Wollebekk øverste sjef i Bank Norwegian, og ledet banken da flyselskapet var i pengeknipe og måtte selge seg ned i 2019.

– Kjærlighetsforhold kan være gode selv om noen blir litt fattige. Jeg vil ikke ha det på meg at jeg mener forholdet til Norwegian var dårlig, slettes ikke. Jeg var veldig glad i både Bank Norwegian og flyselskapet, sier Wollebekk i dag.

Tidligere sjef i Bank Norwegian Tine Wollebekk er i dag sjef for Avida Finans.

I fjor ble hun sjef i Avida, og er klar på at det var Norwegian og Strawberry som tok initiativet.

– Vi hadde en strategisk gjennomgåelse i banken i fjor, og KKR signaliserte da store vekstambisjoner. Og vi syntes det var utrolig spennende da den gjengen med Norwegian og Strawberry tok kontakt – deres ideer passet oss veldig bra, sier Wollebekk.

– Dette skal bli noe helt nytt – ikke en variasjon av noe annet. Vi skal bygge dette finansielle tilbudet sammen med Norwegian og Strawberry, sier hun.

Cashpoints som lokkemat

Geir Karlsen sier det trengs kapital for å løfte den «nye» banken.

– Vi har fått en sikkerhet for at kapitalen finnes om det skulle bli nødvendig. Det er selvfølgelig en fordel.

– Hva betyr det at Avida blir en «foretrukket» partner?

– Dagens avtale med Bank Norwegian er at de kjøper bonuspoeng og gir det videre til kundene basert på deres forbruk. «Foretrukket» betyr at vi ikke skal ha andre finansielle partnere i selve lojalitetsselskapet, sier Karlsen.

Han poengterer at «Reward» og andre lojalitetsprogram fortsatt kan ha samarbeid med andre banker enn Avida.

Bak kulissene har Norwegians finansdirektør Hans-Jørgen Wibstad (fra venstre) og konsernsjef Geir Karlsen lett etter en ny bankpartner. Her med investorkontakt Jesper Hatletveit.

Spørsmålet er hvordan Karlsen skal lokke til seg lojale flypassasjerer som i dag bruker Bank Norwegian-kortet og sparer «cashpoints» der.

– Vil fremtidige Avida-kunder få en bedre uttelling på poengopptjening enn i Bank Norwegian?

– Det er for tidlig å si, sier Karlsen kort.

Arbeidet med det nye banksamarbeidet har vært styrt av ledelsen i Norwegian, i tett samarbeid med finansiell rådgiver Alexander Much-Thore. Sistnevnte var til stede under presentasjonen i Vika i Oslo torsdag, men ville ikke kommentere prosessen de siste månedene.

Bank Norwegian avventende

Bankanalytiker Ulrik Årdal Zürcher i Nordea Markets er sikker på at bankene strekker seg langt for et «foretrukket» samarbeid med flyselskapene.

– For en bank i Skandinavia er flybonuspoeng det absolutt mest attraktive å koble på kredittkortene. En av årsakene er den unike posisjonen banken får med bare to reelle tilbydere av flybonuspoeng, samt at nivåsystemet trollbinder kundene, sier han.

Norwegian-sjef Geir Karlsen tror samarbeidet med Bank Norwegian kan bestå.

– Vi har hele tiden hatt et godt forhold, insisterer han.

– Det ligger et søksmål og lurer i bakgrunnen. Det er ikke helt friksjonsfritt?

– Det er riktig, og den disputten håper jeg vi finner ut av. Men det har ingen sammenheng med jakten på en ny partneravtale, sier Karlsen.

Konsernsjef Jacob Lundblad i Noba Bank og Bank Norwegian skriver i en epost til DN om det nye Avida-samarbeidet:

– Det er ikke overraskende, gitt all den tid vi har brukt på å finne en god løsning for begge parter. Som tidligere nevnt har vi en strategisk gjennomgåelse av samarbeidet og ser frem til en juridisk avgjørelse om retten til å bruke vårt eget navn. Vi må sikre at samarbeidet gir en forutsigbarhet som gjør at vi kan tilby de beste tjenestene. Det tar lang tid å bygge et konkurransedyktig tilbud og vi ønsker den nye bankpartneren lykke til.

Aksjen falt videre

Norwegian-aksjen var ned mer enn fem prosent torsdag ettermiddag til i underkant av ti kroner per aksje. Det tross et stort overskudd i andre kvartal, isolert sett, og en kassebeholdning på mer enn ti milliarder kroner. Tallene var litt svakere enn ventet og Norwegian varsler at kostnadsnivået blir noe høyere i andre halvår grunnet inflasjon og dyrere drivstoff.

Siden toppnivået tidlig i juni er aksjen ned vel 25 prosent. Av de største eierne har Sundt as solgt større aksjeposter og bidratt til et salgspress de siste månedene.