Artikkelen fortsetter under annonsen

Bank Norwegian har stevnet flyselskapet Norwegian for Oslo tingrett, fremkommer det av Bank Norwegians morselskap Nordax' kvartalsrapport. Årsaken er en disputt om merkevare.

I kvartalsrapporten skriver Nordax at det har som formål å «bekrefte vår rett til å bruke merkevaren Bank Norwegian». Nordax viser til at Bank Norwegian ble overtatt i fjor og legger deretter til:

– Bank Norwegian er dermed, ifølge norsk lov, skyldig å tydelig kommunisere at selskapet er en del av Nordax Bank. Flyselskapet Norwegian Air Shuttle motsetter seg vår rett til å markedsføre vårt navn, Bank Norwegian, og motsetter seg vår rett til å fullbyrde vårt legale krav på å tydelig kommunisere at Bank Norwegian er en del av Nordax Bank.

Nordax Bank hinter dermed om en lignende løsning som DNB benytter etter kjøpet av Sbanken, som fortsatt bruker merkevaren Sbanken med påhenget «et konsept fra DNB».

– For å bekrefte vår mulighet til å fortsatt levere og utvikle bransjeledende tjenester for våre kunder under vårt varemerke, på en måte som forenelig med norske legale krav, har vi initiert den nevnte fastsettelsesavtalen. Vårt varemerke er en sentral og grunnleggende del av vår relasjon med våre kunder og vi er innstilt på å beskytte det, skriver Nordax.

E24 omtalte rettstvisten mellom flyselskapet og Bank Norwegian først onsdag morgen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Bryter allerede avtalen

Flyselskapet Norwegian er imidlertid ikke enige i Nordax' tolkning av avtalen mellom de to selskapene:

– Vi er forundret. Dette er et spørsmål vi kunne ha løst uten å involvere rettssystemet ved at vi hadde snakket sammen og kommet til enighet. Måten Nordax bruker vår merkevare på, er ikke i tråd med lisensavtalen de har med oss, sier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i flyselskapet.

– Sammenblandingen av de to merkevarene er ikke er i tråd med avtalen. Det er underlig at Norwegian blir stevnet, i lys av avtalen mellom partene.

– Kan det få noe å si for samarbeidet i fremtiden?

– Denne konflikten berører ikke Reward-medlemmene til Norwegian, sier Tuman kort.

Lang oppkjøpsrunde

Den svenske forbrukslånsbanken Nordax fikk overta Bank Norwegian i fjor. Nordax kjøpte seg første gang inn i Bank Norwegian i 2019, og fikk etter to år til slutt gjennomslag på oppkjøpet på 20 milliarder kroner. Nordax har oppkjøpsfond forvaltet av svenske Nordic Capital og den finske finanskjempen Sampo i ryggen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi kommer absolutt til å blåse mer vind i bankens seil – også i Tyskland og Spania, uttalte konsernsjef Jacob Lundblad i Nordax om Bank Norwegian-ambisjonene høsten 2021.

I kvartalsrapporten opplyses det at Nordax vil bruke 100 millioner svenske kroner på å rebrande Bank Norwegian. Under andre halvår 2023 vil Nordax forsøke seg på fornye samarbeidet med flyselskapet Norwegian om fortsatt å levere kredittkortene som tilbys Norwegians kunder. Kredittkortene har vært viktige for å bruke cashpoints som inngår i Norwegians lojalitetsprogram. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.