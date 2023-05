Artikkelen fortsetter under annonsen

Sent onsdag kveld la halvledergiganten Nvidia frem en kruttsterk rapport for første kvartal. Selskapet varslet en omsetning på rundt 11 milliarder dollar for inneværende kvartal, mens analytikerne lå inne med et snitt på 7,15 milliarder dollar. I onsdagens etterhandel steg aksjen nesten 30 prosent på det meste.

Torsdag steg Nvidia-aksjen nesten 25 prosent. Det betyr at markedsverdien av selskapet økte med litt under 190 milliarder dollar, som var nær Wall Street-rekord.

– Det er sykt. Jeg har gått gjennom databasen, og Apple hadde den forrige rekorden på 191 milliarder dollar, sa Nordeas investeringsdirektør Robert Næss til DN ved børsåpning.

I 2023 har Nvidia-aksjen steget 160 prosent, hovedsakelig drevet av optimisme knyttet til selskapets rolle innen utvikling av kunstig intelligens (KI). Selskapet er nå verdens sjette mest verdifulle selskap, med en markedsverdi på 940 milliarder dollar, eller godt over 10.000 milliarder norske kroner.

Investeringsdirektør Robert Næss. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

– Nvidia er midt i smørøyet når det kommer til kunstig intelligens. Aksjen er høyt priset, men det skyldes også at kursen har gått mye uten at estimatene har kommet opp. Hvis du mener at markedet var effisient før kvartalsrapporten kom, skulle det bare mangle at aksjen stiger 25 prosent, sier Næss.

Nvidia løftet hele aksjemarkedet torsdag. Slik så det ut for de ledende børsindeksene da handelen stengte:

Industritunge Dow Jones falt 0,1 prosent

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 1,7 prosent

S&P 500 steg 0,9 prosent

Nedgradering

Oppgangen på Wall Street kommer etter to dager med fall. Investorene har vært forsiktig bekymret for det amerikanske gjeldstaket, der forhandlingene mellom republikanerne og demokratene fortsatt pågår. Republikaneren Kevin McCarthy, som er republikanernes leder i Representantenes hus, sier at han har tro på en avtale.

Etter de amerikanske markedene hadde stengt onsdag ettermiddag, og før Asia åpnet torsdag morgen, sendte Fitch Ratings ut en advarsel om at de har plassert USAs kredittverdighet på overvåkning med negative utsikter.

DNs finansredaktør om USAs statsgjeld: – Vil være en økonomisk og finansiell katastrofe – Kommer den amerikanske staten til å gå tom for penger? Finansredaktør Terje Erikstad forklarer deg hva diskusjonen i USA handler om akkurat nå. 01:29 Publisert: 23.05.23 — 04:19

– Rating Watch Negative gjenspeiler økt politisk polarisering som hindrer en avtale om å heve eller suspendere gjeldstaket, selv når x-datoen nærmer seg raskt, skriver Fitch, og henviser til den datoen når den amerikanske statskassen går tom for penger og ikke lenger kan oppfylle forpliktelsene sine eller pådra seg ny gjeld.

Fitch mener det fortsatt er mest sannsynlig at det vil komme en løsning før den såkalte x-datoen, som sannsynligvis er den 1. juni. Men, kredittvurderingsselskapet er klare på at risikoen for at det ikke blir en avtale før fristen har økt.

– Vi mener at risikoen for at gjeldstaket ikke blir hevet, eller suspendert, har økt, og at USA kan mislykkes med å innfri fristene for noen av sine forpliktelser, skriver Fitch.

De konkurrerende kredittvurderingsselskapene S&P Global Ratings og Moody's Investors Service har ikke kommet med tilsvarende advarsler. S&P Global Ratings fikk kritikk i 2011 da de nedgraderte den amerikanske AAA-ratingen da det var fare for mislighold. Den gang falt aksjemarkedet betraktelig.