Artikkelen fortsetter under annonsen

Kunstig intelligens (KI) er på alle investorers lepper om dagen, og den potensielt heteste KI-aksjen har vært Nvidia.

Da Nasdaq-børsen stengte onsdag kveld, ble en Nvidia-aksje omsatt for drøyt 470 dollar. Det gir en børsprising av tekselskapet på 1168 milliarder dollar, tilsvarende 12.215 milliarder kroner – eller 12–13 ganger Equinor.

– Nvidia har hatt et bemerkelsesverdig år med en oppgang på 218 prosent, sammenlignet med Nasdaq-indeksens løft på 36 prosent. Dette speiler i stor grad Nvidias sterke posisjon innen KI og den økte etterspørselen etter selskapets produkter som følge av utviklingen i generativ KI, sier aksjeforvalter Erling Kise, og fortsetter raskt:

– Dette har også ført til at aksjen nå handler på 50 ganger neste års forventede inntjening, noe som er betydelig høyere enn vår portefølje som helhet, som handler på 17 ganger inntjeningen.

Erling Kise, forvalter i DNB. (Foto: Stig Fiksdal/DNB) Mer...

Kise er en del forvalterteamet i DNB Teknologi. I utgangspunktet et enkelt aksjefond som kan investere i stort og smått innen tek med programvare, smarttelefoner og datamaskiner. Forvalterne har fulgt Nvidia i flere år, og kan nå ta del i bølgen med generativ KI, der maskiner benytter seg av tilgjengelig informasjon for å lage bilder, tekst og andre kreative verk.

De siste årene er DNB Teknologi blitt utvidet, der fondene har 48 milliarder kroner under forvaltning mens teamet totalt forvalter 82 milliarder kroner under strategien. DNB-fondet har nå Nvidia-aksjer for over to milliarder kroner.

Steg før tallslipp

Selskapet inntok den eksklusive 1000-milliarder dollar-klubben i løpet av sommeren, der Apple, Microsoft, Alphabet og Amazon allerede befinner seg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag steg databrikkeselskapets aksje 3,1 prosent på Wall Street.

De tre nøkkelindeksene på Wall Street så slik ut ved endt handelsdag klokken 22.00 norsk tid:

Den brede S&P 500-indeksen steg 1,1 prosent

Industriindeksen Dow Jones steg 0,5 prosent

Teknologiindeksen Nasdaq steg 1,5 prosent

Samtidig som investorene har blikket rettet mot Nvidia-aksjen i kveld, er det knyttet stor spenning til det årlige økonomitoppmøtet Jackson Hole som starter torsdag. Der vil den amerikanske sentralbanken avholde et toppmøte med andre sentralbanker, og markedet vil se etter signaler fra sentralbanksjefer som skal diskutere pengepolitikk.

KI: Konkurransen Intensiveres

Nvidia rapporterer kvartalsregnskaper onsdag etter endt handelsdag, og det er bygget opp stor interesse til hva ledelsen og Nvidia-sjefen sier om KI. Nyhetsbyrået Bloomberg skrev tidligere denne uken at Nvidias tall kan være vel så interessante for aksjeinvestorene – om ikke mer interessante – enn Fed-sjef Jerome Powells tale på fredag.

I Bloombergs oversikt har 59 analytikere dekning på Nvidia. Av disse har kun én salgsanbefaling på aksjen, mens hele 52 analytikere sier «kjøp!».

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er viktig å merke seg at mye av etterspørselen fra KI allerede er reflektert i prisingen av Nvidia. Samtidig ser vi tegn til økende konkurranse i markedet i kommende år, spesielt fra aktører som AMD og fra ASICs-initiativer internt hos hyperscalere som Amazon, Google og Microsoft. Dette kan spise av Nvidias markedsandel i fremtiden, sier Kise.

Andelseierne i DNB Teknologi har fått en avkastning på 34 prosent i år, drevet av forventninger til inntekter knyttet til generativ KI. En svekket krone har bidratt syv prosent til fondets avkastning.

– Til tross for den sterke konkurransen, tror vi fortsatt at Nvidia kan overraske positivt på kort sikt gitt den fortsatt raske veksten i etterspørselen etter KI-tjenester. Dette er reflektert i vår 4,2 prosent posisjon i Nvidia, selv om dette er 2,5 prosent under indeksvekt. Vår eksponering er en del av vår overordnede strategi for å balansere porteføljen vår og reflekterer også vår forsiktighet gitt den intense konkurransen i KI-sektoren, sier Kise om DNBs investeringer i tek-aksjen.

DNB-forvalterne har fulgt selskapet en god stund. For snart fem år siden var det kjent at forvalterne tjente stort på å shorte samme aksje.

– Når vi investerer tenker vi primært på å skape langsiktig avkastning bedre enn fondets referanseindeks, bevegelser i kronen har lite innvirkning på hvordan fondet posisjoneres og vi har ikke noe syn på hvorfor kronen svekkes eller hva den vil gjøre fremover, sier Kise.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.