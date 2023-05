Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter en nedtur på 0,7 prosent for det brede amerikanske aksjemarkedet onsdag, la halvledergiganten Nvidia la frem kvartalstall etter børsens stengetid. Selskapet knuste forhåndsestimatene, og presenterte samtidig lovende fremtidsutsikter.

Selskapet fikk en omsetning på 7,2 milliarder dollar, mot ventede 6,5 milliarder dollar

Resultat per aksje endte på 1,09 dollar, mot ventede 92 cent

Nvidia guider nå med en omsetning på 11 milliarder dollar for inneværende kvartal. Til sammenligning lå analytikerne inne med et snitt på 7,15 milliarder dollar. Nvidia peker på økt etterspørsel etter produktene som brukes til utvikling av kunstig intelligens (KI).

Nvidia-aksjen bykser over 25 prosent i etterhandelen til kurs 383 dollar, som er ny «all-time high». Aksjen har dermed steget rundt 170 prosent i år, hovedsakelig drevet av KI-eufori.

– Dette er ganske vilt. Selskapet er nå veldig høyt priset, men det hører med til historien at kursen er kommet mye opp uten at estimatene er kommet opp. Aksjen er fortsatt veldig dyr, men så lenge selskapet leverer bedre enn ventet, kan den også få være det, sier Nordeas investeringsdirektør Robert Næss.

Nvidia-tallene følges nøye av markedet, ettersom de sier noe om verdensøkonomiens tilstand, men også fordi selskapet har vært blant de største bidragsyterne til årets oppgang ved New York-børsen. Selskapet er nå verdens sjette mest verdifulle med en markedsverdi på 920 milliarder dollar, dersom man regner med stigningen i etterhandelen onsdag.

– Når du skal lære opp disse forskjellige robotene til kunstig intelligens, trenger du veldig kraftige datamaskiner, og da må du rett og slett bruke Nvidias produkter. I 2021 var gaming det viktigste for selskapet, og da falt Nvidia-kursen mye, men så har kunstig intelligens kommet og reversert alt, sier Næss.

Næss merket seg at omsetningen innen datasentervirksomheten økte med 18 prosent sammenlignet med forrige kvartal. Det var dobbelt så høy vekst som ventet.

Investeringsdirektør Robert Næss har vært svært positiv til kunstig intelligens, som han mener vil kunne føre til en enorm produktivitetsvekst. (Foto: Per Ståle Bugjerde) Mer...

Presidenten må bruke mindre

Onsdagens forhandlinger om gjeldstaket, som bestemmer hvor mye penger USA kan låne, ble rundet av like etter børsens stengetid. Republikanernes speaker, Kevin McCarthy, uttalte tidligere onsdag at partene fortsatt sto langt fra hverandre, men at han likevel hadde tro på en løsning før en finansielle katastrofe bryter ut.

– Vi vil komme til enighet, jeg tror presidenten innser at han må bruke mindre penger, sa McCarthy.

Republikanerne vil ha utgiftene tilbake til 2020-nivå og fryse dem på dette nivået det kommende tiåret, men demokratene er ikke villige til så store kutt i offentlige. McCarthy gjentok onsdag at det er her slaget står.

– Jeg mener det er sunn fornuft. Det er fornuftig og rasjonalt at vi bruker mindre neste år enn vi bruker i år. Alle husholdninger ville gjort det, sa McCarthy.

Konsekvensene hvis man ikke kommer til enighet kan bli en såkalt «shut down» der føderale myndigheter stenger funksjoner og sender ansatte hjem, og i ytterste konsekvens at USA misligholder sine betalingsforpliktelser. Det vil være ødeleggende for økonomien og tilliten til finansmarkedene.

Finansminister Janet Yellen har advart om at det er «svært sannsynlig» at USA ikke vil kunne dekke sine forpliktelser fra og med 1. juni, og JPMorgan Chase ser nå en 25 prosent sannsynlighet for at man ikke finner en løsning før denne såkalte X-dagen, ifølge Bloomberg.

Gjeldstaket er blitt hevet et titall ganger tidligere. Selv om ekspertene tror det løser seg også denne gangen, har historien vist at man kan se økt markedsturbulens på veien. En heving av gjeldstaket må godkjennes av begge kamre i Kongressen før Biden kan sette sin signatur på den, og McCarthy har tidligere gitt uttrykk for at man trenger handling denne uken.

Fed-referat

Klokken 20.00 publiserte den amerikanske sentralbanken (Fed) referatet fra rentemøtet som ble avholdt for tre uker siden. Fed hevet da renten med 0,25 prosentpoeng til et intervall på 5,0-5,25 prosent.

Ifølge referatet hadde medlemmene av Feds rentekomité ulike meninger om det ville være nødvendig med flere rentehevinger. Ifølge referatet ga «noen» uttrykk for at inflasjonen faller uakseptabelt sakte, mens «flere» mente økonomien viser tegn til tilstrekkelig nedbremsing den kommende perioden.

Neste rentebeslutning skal tas den 14. juni. For øyeblikket priser markedet en 30 prosent sannsynlighet for at renten heves med 0,25 prosentpoeng nok en gang, mens det gis 70 prosent sannsynlighet for at renten holdes i ro.