Finansministeren har så langt avvist ekspertråd om å lempe på avdragskrav i utlånsforskriften for å hjelpe nordmenn i utgiftstrøbbel.

I helgen ble forskriften i stedet strammet inn. Beslutningen ble tatt allerede i desember, men endringen ble først iverksatt lørdag 1. juli.

Innstramningen relaterer seg til et av hovedkravene i forskriften, nemlig at bankene ikke har lov til å innvilge boliglån eller andre lån som gjør at lånesøkerens samlede gjeld overstiger fem ganger bruttoinntekten.

Maksgrensen innebærer at en person som tjener én million kroner i året og i dag er gjeldfri, i utgangspunktet kan få inntil fem millioner i boliglån. De fleste har imidlertid annen gjeld, og har du for eksempel 400.000 kroner i studielån, må bankene skrelle beløpsrammen til boligkjøpet tilsvarende mye.

Fem ganger-regelen har vært omdiskutert, og endres ikke nå. Derimot utvides forskriften til å gjelde lån som tidligere var unntatt fra reglene.

– Dårlig timing

Mens forskriften inntil nå bare har omfattet lån med pant i bolig og usikret kreditt, gjelder reglene nå også billån, båtlån og andre lån med pant i annet enn bolig.

– Rent prinsipielt gir det mening å forsikre om at all gjeld telles med, når vi først har disse reglene. Men det er dårlig timing å stramme inn utlånsforskriften nå, sier Henning Lauridsen, direktør i meglerforeningen Eiendom Norge.

Innstramningen ble først varslet 9. desember i fjor. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) påpekte da at «det er husholdningens samlede gjeld som utgjør en risiko for finansiell stabilitet».

– At andre pantelån ikke har vært omfattet av forskriften har åpnet for uheldige tilpasninger. Vi setter derfor rammer også for slike lån, sa Vedum.

Ettersom slike lån nå omfattes av krav til at totalgjelden ikke kan overstige fem ganger inntekten, kan det være duket for låneskrell for kjøpere av biler og båter som fra før har mye i gjeld – for eksempel etter boligkjøp.

Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen reagerer på at regjeringen iverksetter en ny låneinnstramning. De burde heller myke opp kravene eller fjerne dem helt, sier meglertoppen, som advarer mot at kravene på toppen av rentesmellen kan utløse en hard landing. (Foto: Per Thrana) Mer...

«Begrenset» boliglån-effekt

Det kan også påvirke søkere av boliglån som allerede har høy bil- og båtgjeld, men her er effekten langt mer usikker, forklarer informasjonssjef Tom Staavi i Finans Norge, som organiserer banknæringen.

– Spørsmål er i hvilken grad bankene tidligere har tatt høyde for denne typen gjeld. Jeg vil tro de i stor grad har det. Men vi har ikke tall på det, sier Staavi.

Dersom en bank tidligere ikke har talt med bil- og båtlån i beregningen av lånesøkerens totale gjeld – og dermed hvor stort boliglånet kan være før maksgrensen er nådd – kan i så fall effekten bli voldsom: Da vil én million i lån til kjøp av en luksusbil fremover gi en like stor millionskrell i finansieringsbeviset.

I praksis kan boligkjøpere med bil- og båtlån likevel oppleve liten eller ingen endring i bankens låneutmåling, av to årsaker:

Banker har lite å tjene på å innvilge uforsvarlige høye lån, og har derfor vært opptatt av å kartlegge hva du allerede skylder når de gjør sine lånevurderinger, helt uavhengig av utlånsforskriften, påpeker Staavi i Finans Norge.

Og selv om bil- og båtlån frem til nå har vært utelatt, har utlånsforskriften likevel pålagt bankene å «ta hensyn til annen gjeld kunden har» når de vurderer om et gitt boliglån følger kravene til gjeldsgrad og betjeningsevne, ifølge Finansdepartementet.

– Utvidelsen av forskriften vil derfor ha begrenset effekt på hvor store boliglån bankene kan innvilge, sier statssekretær Erlend Grimstad (Sp) i Finansdepartementet til DN.

DNB: Rammer unge

Den største banken av dem alle, DNB, kaller endringen en «villet innstramning» fra myndighetenes side.

– Vi vurderer at endringen først og fremst vil ramme unge som har behov for billån. Dette kan for eksempel være en tømrerlærling som har behov for egen bil i tilknytning til utdannelsesløp og jobb, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø.

Han sier endringen derimot ikke vil påvirke hvordan DNB vurderer boliglån-søknader.

– Ved vurdering av boliglån tas det allerede hensyn til billån, sier Dalsbø.

Regjeringen mener innstramningen er riktig og nødvendig.

– Det reduserer muligheten for uheldige tilpasninger, og at kunder tar opp gjeld langt ut over rammene som forskriften setter. Bankene gis samtidig betydelig fleksibilitet ved at inntil 10 prosent av lånene med annet pant enn bolig kan være lån som ikke oppfyller alle kravene i forskriften, sier statssekretær Grimstad.

Finans Norge synes innstramningen gir mening, «så lenge vi skal ha en utlånsforskrift».

– Da er det naturlig at all gjeld omfattes av reglene for hvor mye folk maksimalt kan få låne, sier Staavi.

– Så er samtidig vår underliggende, prinsipielle holdning at det skal være bankenes oppgave å vurdere hvor mye gjeld den enkelte tåler. I utgangspunktet mener vi at vi ikke trenger en utlånsforskrift.

Tror nyboligkrisen forsterkes

Det samme mener sjefen i Eiendom Norge. Han lar seg provosere over at regjeringen så raskt avfeiede økonomenes råd om å skrote forskriftens krav til avdragsbetaling, og kaller det «svært uklokt».

– Når utlånsreglene kommer på toppen av den høye renten, bremser man markedet enda kraftigere enn renten gjør isolert sett. De som rammes, er ikke folk på min alder. Det er de som skal etablere seg, unge folk, som får redusert sine lånemuligheter, sier Lauridsen.

Selv mener han hele forskriften er moden for skraphaugen. At regjeringen ikke vil lempe på kravene, bidrar til å føre boligbyggingen og Norges finansielle stabilitet inn i en «enda dypere krise», ifølge meglertoppen, som viser til bråbremsen i nyboligmarkedet.

– Hvordan da?

– Dette rammer boligbyggingen, gjør det enda vanskeligere for utbyggere å få solgt, og bidrar derfor til å forsterke et tilbudsunderskudd som på sikt vil føre til at vi får en unødvendig sterk prisvekst, sier Lauridsen.

Boligprisene har steget uvanlig friskt så langt i år, tross nye rentehopp. Lauridsen i Eiendom Norge legger frem boligstatistikken for juni på onsdag.