Det mener i hvert fall Michael Wilson. Sjefstrategen, som er kjent for å ha et pessimistisk syn på aksjemarkedet, advarer om at den økonomiske veksten vil bli svakere enn først antatt.

– Med dagens kurser venter markedet en betydelig re-akselerasjon i vekst, som vi tror er usannsynlig i år, særlig for forbrukerne, skriver Wilson i et notat tirsdag, ifølge Bloomberg.

Wilsons advarsel står i kontrast til rallyet som har vært på Wall Street den siste tiden. Det er blitt drevet av forventninger om at økonomien tåler den amerikanske sentralbankens rentehevinger.

– Potensielt svakere makrotall i september og oktober er ikke priset inn i mange aksjer og forventninger, skriver Wilson videre.

Svak nedgang

Mandag hadde børsene i USA pause, som følge av Labor Day, og handelsdagen tirsdag startet avmålt med fall for nøkkelindeksene. Deretter bedret det seg noe med tek-aksjer i vinden, men ved stengetid så det slik ut:

Den brede S&P 500 falt 0,42 prosent.

Industriselskapenes referanseindeks Dow Jones falt 0,56 prosent.

Og hovedindeksen på tek-børsen Nasdaq falt 0,08 prosent.

Tek-aksjene preger børsbildet om dagen, og i førhandelen var det mye som tydet på at den virkelig store snakkisaksjen, Nvidia, ville falle én prosent.

Da handelen kom i gang, falt Nvidias kurs med drøyt én prosent. Fallet avtok imidlertid etter at de første transaksjonene var gjennomført, og børskometen endte så vidt opp tirsdag.

Også Metas og Microsofts aksjekurser lå an til å dale i forkant av børsåpningen. Men ved endt børsdag hadde de steget henholdsvis 1,27 og 1,49 prosent.

Tar ned emisjonsbeløpet

Softbank har lansert en plan for å skille ut datterselskaper gjennom børsnoteringer og først ut er databrikkeselskapet Arm. Emisjonskursen er peilet inn mellom 47 og 51 dollar per stykk, noe som priser det selskapet til opptil 54,5 milliarder dollar.

I tidligere Softbank-transaksjoner er Arm blitt verdsatt til 64 millioner dollar, skriver Bloomberg.

Nyhetsbyrået skriver også at investeringsbankene er ventet å få inn over 100 millioner dollar i ulike honorarer, fordelt etter hvilken rolle de ulike bankene er tildelt.

Emisjonen er planlagt å skaffe Softbank 4,9 milliarder dollar, gjennom salg av 95,5 millioner aksjer. Beløpet er imidlertid nær halvparten av det som tidligere var et uttalt mål.

Softbank vil ved en børsnotering ha omkring 90 prosent av aksjene, opplyses det i en registrering hos det amerikanske Finanstilsynet, US Securities and Exchange Commission (SEC).

