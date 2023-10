Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har en positiv utvikling i aksjeporteføljen blant annet som følge av oppgang i energisektoren. For renteporteføljen var det en svak nedgang. Vi er godt fornøyd med resultatet, som er bedre enn markedet for begge porteføljer, sier administrerende direktør Kjetil Houg i Folketrygdfondet i en pressemelding fredag morgen.

Total markedsverdi på fondet var ved utgangen av tredje kvartal var 340 milliarder kroner. Den samlede avkastningen for året på 7,02 prosent – 0,89 prosentpoeng bedre enn markedet.

Avkastningen til Statens pensjonsfond Norge i tredje kvartal var på 2,84 prosent, og dermed 0,36 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen i samme kvartal.

Aksjeporteføljen og renteporteføljen hadde henholdsvis en vekst på 4,7 prosent og et fall på 0,07 prosent i tredje kvartal. Begge porteføljer hadde et sterkere resultat enn markedet.

– Vi ser at strategiene våre fungerer godt – også i et marked med høyere renter og moderate vekstutsikter, sier Houg.

De siste ti årene har avkastningen på pensjonsfondet vært 7,99 prosent årlig. Det innebærer at Folketrygdfondet har slått markedet med 0,86 prosentpoeng årlig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.