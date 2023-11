Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag felte investorene en nådeløs dom over batteriselskapet Freyr etter at selskapet la frem rapporten for tredje kvartal. Selskapet tapte ti millioner dollar og varslet at det ville strupe investeringer og gjennomføre store kostnadskutt. Aksjen dundret ned 38 prosent på New York-børsen.

Fredag falt aksjen 28 prosent fra torsdagens sluttkurs. Bloomberg skriver at handelsvolumet er åtte ganger høyere enn snittet de siste 20 dagene.

Aksjen har falt over 90 prosent fra toppen som ble nådd for litt over et år siden og omsettes nå for 1,5 dollar. Flere analytikere som følger selskapet har nå kuttet estimatene kraftig, ifølge Bloomberg.

Bofa Securities-analytiker Julien Dumoulin-Smith har fredag fjernet kjøpsanbefalingen og senket kursmålet fra 13 til 1,9 dollar.

Btig-analytiker Gregory Lewis har fjernet kjøpsanbefalingen og trukket kursmålet på 14 dollar. Han har ikke oppgitt et nytt kursmål.

TD Cowen-analytiker Gabe Dadoud har kuttet kursmålet fra syv til fem dollar.

– Veldig uvanlig

Markedsverdien av egenkapitalen er redusert til 210 millioner dollar, tilsvarende 2,3 milliarder kroner. Til sammenligning hadde Freyr en kontantbeholdning på 328 millioner dollar og null gjeld ved utgangen av september. Selskapet venter at kontantbeholdningen vil falle til rundt 250 millioner dollar ved årsslutt.

– Inntil nylig var selskapet priset langt over kontantbeholdning, som vil si at investorene trodde dette kunne være fornuftig. Men nå sier aksjemarkedet at det som er investert så langt er null verdt, og at det beste ville vært om man stengte ned selskapet og betalte ut cash, sier Nordeafondenes investeringsdirektør Robert Næss.

– Hvor vanlig er det at et selskap prises lavere enn netto cash?

– Det er veldig uvanlig. Under finanskrisen var det kanskje et par selskaper, men det er svært uvanlig. I teorien kunne du nå kalt inn til ekstraordinær generalforsamling, lagt ned selskapet og betalt ut pengene. Men det er fortsatt noen investorer som tror de skal få det til.

Torsdag meddelte Freyr at det har satt planene om bygging av en norsk batterifabrikk på pause. Selskapet har bedt om en støttepakke på 9,5 milliarder fra norske myndigheter, noe selskapet ikke har fått. Freyr vil derfor prioritere USA, men som DN skrev torsdag er finansieringen fortsatt ikke på plass.

– Aksjemarkedet har mistet troen. Signalene selskapet sender om den norske fabrikken er dystre. I USA går det tregere frem, men de skal nå gjennomføre en generalforsamling og bli et amerikansk selskap ved årsskiftet. Så spørs det om de får subsidier.

Nordeas investeringsdirektør Robert Næss. (Foto: Eivind Senneset) Mer...

En av konsekvensene av lavere aksjekurs er at egenkapitalfinansiering blir dyrere. Selskapet må utstede flere aksjer enn tidligere om det skal få inn samme beløp ved en eventuell kapitalinnhenting.

– Og hvis noen skal gi lån, ville det vært mye tryggere hvis markedsverdien av egenkapitalen var høy. Nå spørs det egentlig om selskapet får med seg USA, eventuelt om norske politikere snur og gir en fantastisk støttepakke. Da kan det bli lønnsomt for aksjonærene.

– Du mener aksjen er et veddemål på subsidier?

– Det er egentlig det. Uten subsidier har ikke dette noe for seg. Og ikke bare subsidier, men mye subsidier, sier Næss.

Nel dras ned

En annen «grønn» aksje, hydrogenselskapet Plug Power, krasjet også totalt på Wall Street. Aksjen stupte 40 prosent etter at selskapet sent torsdag kveld meldte at likviditetssituasjonen er prekær. Selskapet forsyner elbiler som benyttes av Amazon og Walmart.

Fallet smittet tilsynelatende over på det Oslo Børs-noterte hydrogenselskapet Nel, som falt nesten syv prosent fredag. Nel har ikke kommet med nyheter, og Kepler Cheuvreux-analytiker Andreas Nibe Nygård mener Plug Power kan ha utløst Nels kursreaksjon.

– Dog virker det ikke som om Plug Powers problemer med hydrogenproduksjonen har noen direkte overføringsverdi til Nel, sier han.

Grønne aksjer har generelt fått det tøft den siste tiden, blant annet som følge av kostnadsinflasjon og at markedsrentene har nådd de høyeste nivåene siden før finanskrisen. Fra bunnen på 0,5 prosent har den amerikanske tiårsrenten steget til 4,6 prosent.

Det vil si at investorer nå får 4,6 prosent hvert år de neste ti årene dersom de låner ut penger til den amerikanske staten, der risiko for mislighold er forsvinnende lav. Slikt får konsekvenser for aksjer som er priset etter håp om fremtidig inntjening, noe de grønne aksjene ofte er.

Slår tilbake

Men det brede aksjemarkedet steg fredag:

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene, steg 1,6 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, steg 2,0 prosent

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, steg 1,2 prosent

Renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid er omtrent uendret fra torsdag på 4,62 prosent. Tiårsrenten representerer prisen på kapital og aksjeinvestorenes «risikofrie» alternativ.

Etter ni påfølgende dager med oppgang falt S&P 500-indeksen 0,8 prosent torsdag, etter at sentralbanksjef Jerome Powell uttalte at Feds rentekomité ikke er overbevist om at rentene er høye nok til at inflasjonen vil komme ned til to prosent over tid.

Markedet tror imidlertid fortsatt at rentetoppen er nådd og at det er sannsynlig med rentekutt til sommeren. Federal Reserve har hevet renten fra null til et intervall på 5,25-5,5 prosent på bare halvannet år.