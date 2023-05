Artikkelen fortsetter under annonsen

Oda, tidligere Kolonial, gir opp kjernevirksomheten i Finland, fremgår det av en pressemelding onsdag.

«Oda ønsker å satse på selskapets verdensledende logistikk- og distribusjonsteknologi og vurderer å bli en dedikert leverandør av logistikk- og distribusjonstjenester i nye markeder. I den forbindelse planlegger Oda å fase ut matleveringstjenesten i Finland», heter det.

Selskapet har dermed innledet forhandlinger med ansatte i den finske virksomheten, men opplyser at det inntil videre vil fortsette å levere til kunder i landet. Det er litt over ett år siden satsingen i Finland ble satt i gang, og ifølge selskapet endte omsetningen i landet på 22 millioner euro i 2022.

– Vi ønsker å utnytte vår effektivitet og vurderer å bli en dedikert leverandør av logistikk- og distribusjonstjenester i nye markeder. Som et første steg på veien ser vi på muligheten for å tilby dette i Finland, sier konsernsjef Karl Munthe-Kaas i pressemeldingen.

Virksomhetene i Norge og Tyskland vil fortsette som normalt.

Tapte 360 millioner

Det er gått nesten seks måneder siden Oda leverte årsregnskapet for 2021, nær et halvt år på overtid.

Av tallene ble det klart at omsetningen økte med 25 prosent, til 2,5 milliarder kroner. Underskuddet før skatt endte imidlertid på 360 millioner kroner.

Samtidig som fremleggelsen av årsrapporten for 2021 kunngjorde selskapet en kapitalinnhenting på 1,5 milliarder kroner gjennom utstedelse av nye aksjer.

Storaksjonær Kinnevik gikk inn med 500 millioner kroner, mens de to oppkjøpsfondene Summa Equity og Verdane Capital kom inn på eiersiden med et innskudd på 500 millioner kroner hver.

I tillegg ble et lån på 621 millioner kroner fra Rasmussengruppen, Prosus og Kinnevik konvertert til egenkapital. Oda ble dermed verdsatt til rundt 3,5 milliarder kroner med de nye kontantene, og 1,4 milliarder kroner uten.

Det var en bratt nedgang fra bare et drøyt år tidligere, da konsernsjef Munthe-Kaas proklamerte at Oda hadde blitt Norges første «enhjørning», altså et privateid selskap som verdsettes til mer enn én milliard dollar.

Langsommere ekspansjon

Siden oppstarten i 2013 til og med 2021 har Oda et samlet tap på godt over én milliard kroner før skattekostnad. Den uttalte planen var å fortsette å vokse raskt, med investorkapital til å tette hullene i budsjettet.

Dermed ble det satt i gang ekspansjon til både Tyskland og Finland.

Inflasjon og kraftige rentehevinger fra verdens sentralbanker har utradert mye av interessen for å vedde på vekstselskaper som Oda, noe den nye verdsettelsen vitnet om. Selskapet har varslet at ekspansjonen må bli langsommere, og har nedbemannet over 100 ansatte.

