Matkonsernet Oda Group Holding tapte 1,14 milliarder kroner før skatt i fjor, av en omsetning på 2,93 milliarder kroner.

Det melder E24 fredag.

Regnskapet for fjoråret viser fortsatt et kraftig underskudd, men inntektene har økt med om lag 19 prosent fra året før.

Oda (tidligere Kolonial.no) Matvarebutikk på nett, startet i 2013 av ti gründere. Ledes i dag av Karl Munthe-Kaas.

De største eierne er: Kinnevik , Rasmussengruppen , Gründere, Softbank.

Tap på 1,5 mrd. på to år

I 2021 tapte konsernet totalt 360 millioner kroner før skatt, som vil si at det samlede tapet de to siste årene er på nær 1,5 milliarder.

En av Odas forklaringer på underskuddet i 2021 var at utenlandssatsingen har kostet flere hundre millioner. Oda-sjef Karl Munthe-Kaas sier til E24 at det også i fjor tynget resultatet. Samtidig ble året preget av økte innkjøpspriser og et splitter nytt lagerbygg.

Det norske driften i Oda fikk et resultat før skatt på minus 362 millioner kroner av en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Etter konsernets kraftige vekst under pandemien, ekspanderte Oda til Tyskland og Finland. Tidligere i sommer meldte Oda imidlertid at matleveringstjenesten skulle legges ned begge steder.

I stedet skulle Oda satse på «logistikktjenester» til andre netthandelsaktører. Det førte til at storeier Kinnevik, et svensk investeringsselskap, i en rapport verdsatte Oda-aksjene til 430 millioner kroner – en halvering fra prisingen ved nyttår.

Hentet friske penger

Før nyttår hentet Oda 1,5 milliarder kroner i frisk egenkapital. Kinnevik gikk inn med 500 millioner, mens oppkjøpsfondene Summa Equity og Verdane Capital investerte tilsvarende sum.

I tillegg ble et lån på 621 millioner kroner fra Rasmussengruppen, Prosus og Kinnevik konvertert til egenkapital. Oda ble dermed verdsatt til rundt 3,5 milliarder kroner med de nye kontantene, og 1,4 milliarder kroner uten.

Til sammenligning ble Oda verdsatt til mer enn én milliard dollar bare et år tidligere, da rentene var lave og risikoappetitten tilsvarende stor. Verdifallet var altså på 85 prosent.