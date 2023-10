Artikkelen fortsetter under annonsen

Sent fredag kveld skrev Finansavisen at Fredriksen har gått så langt som å anmelde Søraunet og tidligere styreleder i Aeternum Management, Snorre Nordmo, til politiet for grov økonomisk utroskap. Søraunet uttalte til avisen at han ikke har hørt om en slik anmeldelse, og Økokrim bekreftet heller ikke anmeldelsen.

Den skal imidlertid ha blitt mottatt den 25. september, men onsdag 4. oktober hadde Økokrim henlagt saken. Det går frem av et brev fra politiadvokat Maria Bache Dahl. Hun viser til straffelovens paragraf 62, som sier at saken kan henlegges når forfølgning ikke er i det offentliges interesse.

– Som forventet har Økokrim henlagt saken. Aeternum vil nå vurdere om den anmeldelsen som ble inngitt, er ulovlig. Spørsmålet er om WQZ har anmeldt i strid med straffelovens bestemmelser. Forvalter har til tross for mange purringer ennå ikke fått selve anmeldelsen fra WQZ eller advokat Jørn Terje Kristensen, sier Vegard Søraunet i en kommentar til DN.

Advokat Jørn Terje Kristensen (Foto: Fredrik Bjerknes) Mer...

– Setter meg ikke i bilen

Søraunet og hans advokater har i flere dager forsøkt å få tak i en kopi av politianmeldelsen for å gjøre seg kjent med innholdet.

Den 30. september sendte Søraunets Bahr-advokater en mail til Fredriksens advokat Jørn Terje Kristensen der de ba om en kopi. Kristensen svarte at han var ute av kontoret og ikke ville få svart før 2. oktober, hvorpå Søraunets advokater svarte at det var en sak som ikke kunne vente.

– For det første, min klient har avstått fra å kommentere dagens oppslag (tirsdagens oppslag i Finansavisen.no). For det andre, jeg har ikke tilgang nå, slik at jeg ikke kan oversende noe som helst. Jeg kan kanskje få det i løpet av morgendagen. Her og nå har jeg ikke tilgang. Dere kan kontakte Økokrim, som har anmeldelsen, svarte Kristensen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Søraunets advokat, Peter Hammerich, ba på nytt om oversendelse av anmeldelsen, som de regnet med Kristensen kunne fiske frem på noen minutter.

– Nå må dere slutte med dette. Jeg har ikke anmeldelsen eller tilgang til dokumentene. Jeg svarer dere på en mobil som ikke er koblet opp til kontoret. Hvorfor er det så viktig å lese anmeldelsen? Dere vet nøyaktig hva anmeldelsen går ut på. Kjernen er: Aeternum Management, Vegard Søraunet og Snorre Nordmøre er politianmeldt for å gire Aeternum Capital, skrev Kristensen.

– Peter Hammerich, dere har vist så liten respekt for våre henvendelser. Jeg setter meg ikke i bilen og kjører mange mil for å tilfredsstille deres nysgjerrighet, skrev Kristensen.

– Deres klienter har forbrutt seg mot norsk straffelov. Deres klient burde være ydmyk i forhold til det. I alle fall burde dere – i det minste – være i stand til å forstå dette, skrev Kristensen.

Kristensen sier han føler det ikke er noe behov for å kommentere dialogen med Bahr-advokatene over, men sier han stusser over at Økokrim har henlagt saken.

– Det er veldig rart, synes jeg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hvorfor det?



– Det sier seg selv. Den anmeldelsen var skrevet nokså tydelig, og det er tydelig hva vi reagerer på. Vi får vurdere om vi skal klage eller ikke, sier Kristensen.

Ole Eikeland fra pr-firmaet Corpcann sier på vegne av Seatankers og WQZ at de ikke har noen kommentar.

Hode på et fat

Konflikten mellom Fredriksen og Søraunet dreier seg om hvorvidt Søraunet og resten av forvalterne av Aeternum Capital har benyttet seg av gjeldsfinansiering på en måte som bryter med fondsavtalen. Fredriksen er fondets største aksjonær, men varslet nylig at han ville trekke ut milliardene sine. Fredag forrige uke fikk han også stemt ut Søraunet og Aeternum Management som forvaltere av fondet, men her gjenstår en runde i Oslo tingrett, der forvalterne har bedt om en såkalt midlertidig forføyning.

Fredriksens selskaper har saksøkt Aeternum, men forvalterne mener det bare er et påskudd for å komme seg lettere ut av investeringene etter at avkastningen gikk i kjelleren i fjor. Søraunet har uttalt at Fredriksen nå vil «ha hans hode og ettermæle som forvalter på et fat».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.