Artikkelen fortsetter under annonsen

Klesmerket til den Mesterens Mester-vinner, tidligere OL-gullmedaljør og rosensasjonen Olaf Tufte kan fryde seg over å ha tilbakelagt et godt økonomisk år.

Tufte Wear as, som selger alt fra turklær til underbukser økte omsetningen i 2022 til drøye 140 millioner, en oppgang på 47 prosent sammenlignet med 2021, i tillegg til å ha økt driftsresultatet med tre millioner til 17 millioner kroner. Over 50 prosent av selskapets omsetning kommer fra salg av turtøy.

– Vi er godt fornøyde med å levere vårt beste årsresultat siden vi startet i 2012, skriver daglig leder Øyvind Jacobsen i en epost til DN.

Jacobsen er også største aksjonær i selskapet. Gjennom investeringsselskapet Peros eier han 57 prosent av aksjene, de resterende 43 eies av Tufte selv.

I årsberetningen tilskrives det forbedrede resultatet «ekstraordinære inntekter fra selskapets nettbutikk tuftewear samt noe omsetning av smittevern som ikke var budsjettert».

Til tross for at selskapet kan briske seg med forbedrede resultater på både topp- og bunnlinje understreker Tufte Wear at til tross for fjorårets medvind, så befinner det seg en rekke skjær i sjøen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tufte Wear, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 140,6 95,4 47,4 % Driftsresultat (ebit) 19,4 18,5 4,9 % Resultat før skatt 17 14 21,4 %

– Velger billigere og mer uansvarlig

Markedet for detaljhandel har som en konsekvens av økte renter og tilbakeslag i økonomien opplevd redusert etterspørsel. I april viste tall fra SSBs varehandelindeks at omsetningsvolumet i detaljhandelen falt med 1,2 prosent. Tufte Wear fremholder at markedsutviklingen de neste to årene er mer usikre enn på lenge og lister opp flere farer som nå truer:

Høyere innkjøpskostnader og reduserte marginer som følge av kronesvekkelsen.

En utfordrende lagersituasjon i bransjen hvor både konkurrenter og kunder sitter på for store lagre i forhold til omsetningen.

Økte interne kostnader på grunn av høy inflasjon i Norge og økte produksjonskostnader hos leverandørene.

– Generelt klarer vi ikke, og kan vi ikke øke prisene på like linje med kostnadene, hvilket fører til pressede marginer i det korte bildet. Tufte Wear har valgt å satse på ansvarlig produksjon og velger ofte dyrere og mer miljøvennlige alternativer når vi tilvirker våre produkter.

– Dessverre ser vi at innkjøpere og sluttforbrukere ikke kan eller ønsker å prioritere disse valgene og ofte velger billigere og mindre ansvarlige produkter i økonomisk tøffe tider, uttrykker Jacobsen.

Tufte Wear har i likhet med sine konkurrenter økt varelageret betraktelig. Ved inngangen til 2022 var lageret bokført til 14,3 millioner i balansen og hadde tredoblet seg til 47 millioner ved utgangen av året.

Jacobsen ser likevel ikke noen grunn til å bekymre seg for selskapets likviditet.

– Tufte Wear har 11 år på rad med overskudd og en solid egenkapitalandel på nesten 70 %. Vi har store ubenyttede kredittrammer og det gjør at vi ikke trenger å bekymre oss eller ta kortsiktige valg for å bedre likviditeten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Utsetter det kinesiske ventyret

I 2019 kunngjorde Tufte Wear at det ville øke satsingen i det asiatiske markedet og da spesielt i Kina. Fire år senere har en pandemi gjort at planene er blitt satt på vent, samtidig som den politiske friksjonen mellom Kina og USA har økt kraftig.

– Som en følge av pandemien satte vi denne satsingen på hold, og det er den inntil videre. Vi har god kontakt med leverandører i flere andre land og anerkjenner den politiske risikoen rundt Kina. Det er lenge siden Kina var billigst på klesproduksjon, men vi opplever at svært moderne fabrikker, god kvalitet og god logistikk gjør det enkelt å jobbe med Kina.

– Et eksempel på den gode kvaliteten er at vi i 2022 fikk Svanemerket Tufte bokserne hos vår kinesiske samarbeidspartner som en av svært få i det nordiske markedet, avslutter Jacobsen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.