Fra Greenwich utenfor New York har nordmannen Ole Andreas Halvorsen (62) gjort enorm suksess som hedgefondforvalter. Gjennom investeringsselskapet Viking Global Investors forvalter han og kollegene flere hundre milliarder kroner fordelt på et knippe fond med ulike strategier.

Mandag skriver Bloomberg at «flaggskipet», hedgefondet Viking Global Equities, har hentet inn 1,3 milliarder dollar (14,3 milliarder kroner) fra amerikanske investorer. I tillegg skal det være hentet inn et ukjent beløp fra utenlandske investorer, ifølge nyhetsbyråets anonyme kilder.

Viking har også hentet inn 774 millioner dollar til et mindre fond, betydelig lavere enn målet på én milliard dollar. Dette fondet ble etablert for ett år siden, og spesialiserer seg på høyrentelån til oppstartsselskaper – et relativt nytt segment for Viking. Halvorsen og andre Viking-ansatte har selv gått inn med 165 millioner dollar, ifølge Bloomberg.

Avkastningen har snudd

Flaggskipsfondet henter dermed penger for første gang på over ti år, etter at fondet ble stengt for nye investorer fordi det var blitt uhensiktsmessig stort. Fondet hadde ved utgangen av september rundt 20 milliarder dollar under forvaltning, ifølge Bloomberg, som trekker frem uttak som en av årsakene til at Viking nå fyller på med kapital.

Halvorsen har markert seg som en av verdens beste aksjeplukkere, men 2021 og 2022 ble skuffende sammenlignet med tidligere år. I fjor fikk Viking Global Equities en negativ avkastning på 2,5 prosent, etter et fall på 4,5 prosent året før.

I år skal det imidlertid ha snudd, med en oppgang på 12 prosent fra årsskiftet til og med utgangen av oktober – omtrent på linje med S&P 500-indeksen. Viking har ikke gitt noen kommentar til Bloombergs artikkel.

Ved utgangen av september forvaltet Viking Global Investors totalt 42 milliarder dollar, ifølge egne hjemmesider. Det tilsvarer 463 milliarder norske kroner.

Nest rikeste nordmann

Halvorsen kommer fra Borge utenfor Fredrikstad. Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen og har tjenestegjort som marinejeger. På 80-tallet flyttet han til USA, der han briljerte som student ved prestisjeuniversitetet Stanford.

Halvorsen startet hedgefondkarrieren for alvor på midten av 90-tallet da han fikk jobb hos det anerkjente hedgefondet Tiger Management på Manhattan i New York. Han ble raskt en av de øverste lederne og investeringsdirektørene under den legendariske Tiger-gründeren og hedgefond-nestoren Julian Robertson, som gikk bort for litt over et år siden.

I 1999 sluttet Halvorsen brått hos Tiger og etablerte Viking Global sammen med stjerneanalytikerne Brian Olsen og David Ott. Halvorsen har helt siden starten vært både hovedeier, toppsjef og forvalter av Viking Global.

Ifølge Forbes har Halvorsen en formue på 5,9 milliarder dollar, tilsvarende 65 milliarder kroner etter dagens kurs. Av nordmenn er det kun John Fredriksen som er rikere.

Hedgefondet har gjennom årene tiltrukket seg en rekke kjente norske investorer. Egil Stenshagen, Knut G. Aspelin, Jan Petter Collier og Johan H. Andresen er blant formuende nordmenn som har satset på Halvorsens fond.