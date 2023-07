Artikkelen fortsetter under annonsen

Toppsjefen i det otc-noterte private equity-selskapet Hitecvision, Ole Ertvaag, kan glise bredt etter fjorårets investeringer.

Av årsregnskapet til Stavanger-mannens investeringsselskap Eføy Investeringer, fremgår det at konsernet hadde inntekter på 465,4 millioner kroner i 2022, opp fra 91,6 millioner kroner året før. En stor del av inntektene, drøyt 200 millioner kroner, kom fra aksjeutbytte, ifølge regnskapet.

Resultat før skatt endte på 329,9 millioner kroner i 2022, mot 62,3 millioner kroner året før.

Ved utgangen av året var konsernets egenkapital 870,7 millioner kroner. Det er en økning fra 662,9 millioner kroner i 2021. Konsernet har ikke rentebærende gjeld, ifølge årsrapporten.

Eføy Investering er Ertvaags heleide investeringsselskap der han har samlet alle sine private investeringer. Foruten investeringene gjennom Hitecvision, er det i eiendom og eksklusive biler Ertvaag har plassert pengene. Eiendom driver han sammen med broren John Arild Ertvaag i selskapet Camar Eiendom.

Regnskapet viser at Ertvaag har satt av 135 millioner kroner til utbytte.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ertvaag har ikke besvart DNs henvendelse torsdag.

Eføy Investering, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 465,4 91,6 408,1 % Driftsresultat (ebit) 323,7 61,5 426,3 % Resultat før skatt 329,9 62,3 429,5 %

Rekordår

Det er ikke bare i sitt eget investeringsselskap det har gått godt for Hitecvision-sjefen.

DN skrev i februar at Hitecvision, der Ertvaag er toppsjef, utbetalte svimlende 42 milliarder kroner til sine investorer i 2022 – rekord blant norske oppkjøpsfond.

Nøyaktig hvor mye Ertvaag fikk utbetalt fra Hitecvisions rekordår, er usikkert. Gjennom eierandelen på 30 prosent i private quity-selskapet får han over 300 millioner kroner. I tillegg får han en utbetaling på over 200 millioner kroner gjennom direkte og indirekte investeringer han har gjort i fondene.

Det innebærer en utbetaling på minst en halvt milliard.

Begynte i 2002

Det var i 2002 at Ertvaag og Ola Sætre, backet av oljeservicegründer Jon Gjedebo, startet det Stavanger-baserte Hitecvision. Da hadde de to jobbet i en årrekke sammen med Gjedebo i oljeselskapet Hitec, som ble solgt til amerikanske National Oilwell i 2000.

Hitecvision er i dag Norges største oppkjøpsfond med en kommittert kapital før utbetalingen på nærmere 90 milliarder kroner, fordelt på syv fond. Det er enorme gevinster fra flere av fondene som gjorde at fondene i fjor betalte ut rundt 42 milliarder kroner til investorene. Hitecvision er både blant de største direkte investorene i fondene og deleier i forvaltningsselskapene som får honorarinntektene fra forvaltningen av fondene. Det er Ertvaag og Wilhelmsen-selskapet Watrium som er største eier av Hitecvision.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.