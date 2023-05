Artikkelen fortsetter under annonsen

I årsrapporten til Reitan Retail fremgår det at selskapets administrerende direktør Ole Robert Reitan fikk et kraftig lønnshopp i fjor.

Rema-arvingens samlede kompensasjon økte til 9,2 millioner kroner i fjor, fra 5,3 millioner i 2021. Det tilsvarer en økning på nesten 75 prosent. Utbetalingen innebærer lønn, pensjon og andre godtgjørelser

E24 omtalte lønnshoppet først fredag.

Konkurranse

Styreleder i Reitan Retail, Rune Bjerke, forklarer til E24 at kompensasjonen «er satt ut fra styrets helhetsvurdering og baserer seg blant annet på arbeidets kompleksitet og omfang».

– Lønnen til CEO ble i 2022 løftet opp til et nivå som er nærmere den lønn som gis i sammenlignbare selskaper, skriver Bjerke til E24.

Reitan og andre dagligvareaktører har måttet tåle hard kritikk for fjorårets tosifrede vekst i matvareprisene, som de selv har forklart med økte kostnader og fallende salgsvolumer.

Reitan Retail består av de fire forretningsområdene Rema 1000 Norge, Rema 1000 Danmark, kioskvirksomheten Reitan Convenience og Uno-X Mobility, som hadde en samlet butikkomsetning på 116 milliarder kroner i fjor.

Gjennom tre generasjoner har Reitan-familien bygget et av landets største dagligvareimperier. Det var gjennom lavpriskonseptet Rema at familien fikk det store gjennombruddet. Rema 1000 er den tredje største dagligvarekjeden i Norge, men var i fjor den største lavpriskjeden med en markedsandel på 23,5 prosent, foran Kiwis 22,5 prosent og Extras 16,8 prosent.

Milliardoverskudd

Etter et år preget av høy kostnadsvekst og kraftig økte matvarepriser, kunne Reitan-familien vise til et driftsresultat på 3,6 milliarder kroner for handelsvirksomheten Reitan Retail i 2022. Det er 200 millioner kroner lavere enn året før.

I Norge fikk Rema 1000 et driftsresultat på 1,7 milliarder kroner, et fall på 140 millioner kroner fra året før. Butikkomsetningen endte på 47,4 milliarder kroner.

Butikkomsetningen for de fire forretningsområdene Rema 1000 Norge, Rema 1000 Danmark, kioskvirksomheten Reitan Convenience og Uno-X Mobility endte på 116 milliarder kroner i 2022, en økning fra 104 milliarder kroner året før.

Sommeren i fjor meldte DN at Tom Kristiansen fikk 74,7 millioner kroner da han gikk tilbake til stillingen som norgessjef i Rema 1000 i 2021. Han tok over stafettpinnen etter at Trond Bentestuen gikk på dagen som norgessjef i Rema 1000. Bentestuens avgang skyldtes uenighet om retningen videre for selskapet

Kristiansen var administrerende direktør for nettopp Rema 1000 Norge fra 1997 til 2016, og ble hentet tilbake til stillingen igjen etter at Bentestuen gikk av. Da kom han fra stillingen som sjef for Rema Etablering.

Kristiansen er blitt beskrevet som Ole Robert Reitans skygge, mentor og nådeløse gjennomfører. Det var Reitan som ga Kristiansen stillingen som administrerende direktør.

En av Norges rikeste familier

Det er gått over to år siden familien uttrykte et ønske om å børsnotere virksomheten som siden høsten 2021 er blitt kalt Reitan Retail, men foreløpig har det ikke skjedd. I fjor ble DNB-sjef Rune Bjerke styreleder, mens Kahoot-sjef Eilert Hanoa og finansrådgiver Annika Sigfrid gikk inn som styremedlemmer.

Reitan Retail er ett av tre selvstendige selskaper i Reitan-konsernet, der de to andre er Reitan Kapital og Reitan Eiendom.

Eierskapet i toppselskapet Reitan as har vært jevnt fordelt mellom «kolonialmajoren» Odd Reitan (71) og hans barn Ole Robert (51) og Magnus Reitan (48). Sistnevnte overførte i fjor det meste av aksjene i sitt investeringsselskap til barna Kristoffer og Viktoria Reitan, som har bosatt seg i Sveits. Faren beholder imidlertid kontrollen over selskapet.



Reitans familieformue estimeres til rundt 64 milliarder kroner av Kapital, noe som kvalifiserer til annenplass på listen over Norges rikeste.