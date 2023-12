Artikkelen fortsetter under annonsen

En amerikansk domstol har utnevnt Norges Bank til å være hovedsaksøker i et pågående gruppesøksmål mot Silicon Valley Bank, som gikk konkurs og rystet verdens finansmarkeder i vår. Dette fremkommer av en pressemelding fra Norges Bank fredag ettermiddag.

– Vi forvalter penger på vegne av det norske folk. Jeg ser det som vår plikt å ta rettslige skritt for både å maksimere hvor mye vi kan få igjen etter SVBs kollaps og for å reagere på uakseptabel markedsadferd, sier Nicolai Tangen, leder for Norges Bank Investment Management.

Dette blir første gang Norges Bank leder et gruppesøksmål på vegne av en gruppe investorer, og Norges Bank vil lede søksmålet sammen med Sjuende AP-fonden, et svensk pensjonsfond.

Rapporterte feilaktig informasjon

Norges Bank Investment Managment, som forvalter Statens Pensjonsfond Utland, eller Oljefondet på folkemunne, gikk på et betydelig tap da SVB gikk konkurs i mars i år.

Dette skriver Norges Bank Investment Managment selv i pressemeldingen, og peker på at SVBs tidligere ledere, styremedlemmer, finansielle rådgivere og eksterne revisorer oppga og rapporterte feilaktig informasjon om finansielle forhold og risikotyring.

Silicon Valley Bank, som holdt til i California og var populær blant tek-investorer og startups, gikk brutalt overende på noen få dager i mars. Kollapsen fikk markedsaktører i øst og vest til å frykte at en ny finanskrise var i emning, da årsaken bak kollapsen kunne tenkes å forårsake lignende tilfeller i en rekke andre banker. Gjennom våren gikk da også flere små og store banker konkurs, med erke-sveitsiske Credit Suisse som den største.

Det hele startet med at Silicon Valley Bank kunngjorde et milliardtap som følge av å ha solgt lange statsobligasjoner med store tap, etter at disse hadde falt kraftig i verdi som følge av det siste halvannet årets voldsomme renteoppgang.

Banken hadde bokført langsiktige obligasjoner som om de skulle holdes til forfall, men da kundene ville ta ut innskuddene, måtte banken altså realisere store tap.

Da dette ble kjent kollapset Silicon Valley Bank på børs – og påførte investorer betydelige tap. Deriblant Oljefondet, som i mars hadde 1,7 milliarder norske kroner investert i SVB-aksjer og 1,1 milliarder kroner investert i SVB-obligasjoner.

– Gitt vår rolle som hovedsaksøker er vårt mål å få mest mulig igjen av det vi og andre investorer har tapt, legger Tangen til.

– Betydelige brudd på integritet og markedsadferd

Norges Bank opplyser at et team av egne ansatte, inkludert interne amerikanske prosessadvokater vil følge opp rettstvisten. I meldingen skriver sentralbanken at saken, foruten tapte investeringer, også handler om styringen av store finansinstitusjoner og integriteten til finansmarkeder.

Carine Smith Ihenaco, Oljefondets direktør for for eierskap og etterlevelse. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Carine Smith Ihenaco, Oljefondets direktør for for eierskap og etterlevelse. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

– Det er viktig for oss å ta rettslige skritt der det har vært betydelige brudd på integritet og markedsadferd. Vi har klare forventninger til selskapene vi er investert i og ser dette som en del av å være en ansvarlig investor, sier direktør for eierskap og etterlevelse Carine Smith Ihenaco.