Oljefondssjef Nicolai Tangen lar seg rive med.

– Jeg tipper at dette kan bli en klinkekule, på samme måte som det var det da vi økte aksjeandelen under finanskrisen, sier han til journalistene som har møtt opp for å høre argumentene for at fondet – endelig – bør få investere i unoterte aksjer.

Oljefondet er hovedsakelig investert i børsnoterte aksjer og obligasjoner, samt unotert eiendom og infrastruktur for fornybar energi. Norges Bank har flere ganger tidligere bedt om at også unoterte aksjer får bli med, foreløpig for døve ører hos Finansdepartementet, regjering og storting.

– Veldig godt tidspunkt

Men ikke bare er argumentene gode, timingen kan ifølge Tangen bli legendarisk.

Det går trått innenfor «private equity» om dagen. Det er vanskelig å hente penger, og vanskelig å selge seg ut av selskaper. Da kan fondet komme over gode kjøp, mener Tangen.

– Dette er et veldig godt tidspunkt.

Det er nesten så sentralbanksjef Ida Wolden Bache, som er øverste ansvarlige for Norges Banks forvaltning av Oljefondet og står ved siden av Tangen, må gripe inn.

– Dette vil ikke handle om å finne den optimale timingen. Dette er et langsiktig veivalg som skal stå seg over tid, presiserer hun.

Men også sentralbanksjefen håper at politikerne vil være mer lydhøre enn sist Norges Bank anbefalte det samme, i 2018.

– Vi mener at utviklingen siden da har styrket argumentene, sier hun.

Nicolai Tangen og Ida Wolden Bache.

Vil tjene mer

Allerede i januar skrev Tangen og Wolden Bache i et brev til departementet, som definerer fondets mandat, at markedet for unoterte aksjer har vokst mye (fra fire til ni prosent av det noterte markedet i perioden 2010-2023), og at fondet kan gå glipp av verdiskaping fordi selskaper kommer på børs sjeldnere og senere enn tidligere.

Siden den gang har Tangen knapt lagt skjul på rådet som ville komme i det nye brevet denne uken.

Her argumenterer Norges Bank for at unoterte aksjer kan gi fondet høyere avkastning, samtidig som det ikke vil gå ut over risikorammen. Nbim har tidligere uttalt at historiske data viser en meravkastning på tre–fire prosentpoeng i forhold til noterte aksjer i den rene oppkjøpsdelen av PE-universet, som går ut på å kjøpe en kontrollerende eiendel i et selskap.

Norges Bank ser for seg en gradvis opptrapping og at den nye aktivaklassen på sikt kan utgjøre rundt tre–fem prosent av fondet, som i dag ligger på over 15.500 milliarder kroner. Med eiendom og infrastruktur vil unoterte aktiva kunne utgjøre 10–12 prosent.

Fondet vil ikke gjøre investeringer direkte i unoterte selskaper – slik det allerede har muligheten til unntaksvis dersom selskapet har en uttalt plan om å børsnoteres senere. I stedet vil investeringene skje indirekte gjennom aktive eierfond, og direkte i tospann med de samme fondene. Eksempler på forvaltere av slike fond er Blackstone, Apollo og KKR. Oljefondet skal ikke kunne eie mer enn fem prosent av et slikt fond, og totalt 15 prosent i et enkeltselskap.

Nicolai Tangen.

Erkjenner utfordringer

De som mener fondet ikke bør få lov til å investere i unoterte aksjer, peker på høyere risiko, mindre gjennomsiktighet og mindre likviditet i investeringene, blant annet.

Norges Bank erkjenner at det finnes utfordringer, som må kommuniseres godt og forankres i fondets styringsstruktur dersom det skulle få lov til å investere. Brevet ramser opp:

Mindre offentlig tilgjengelig informasjon.

Mer krevende å evaluere forvaltningen, fordi investeringene ikke prises løpende i markedet.

Høyere kostnader.

I en oppbyggingsfase vil endog resultatene «trolig være negative.»

Nedsalg tar lengre tid.

Men Tangen mener det er overkommelig.

– Dette er ikke noe revolusjonerende som vi i Norge skal gjøre for aller første gang i verden. Vi er jo sistemann ut. De holder på med dette overalt, sier han i et intervju med DN etter pressekonferansen, og viser til kapitalforvaltere både i Norge og internasjonalt.

Honorar-tak må vike

Oljefondet vil måtte hente 20–30 nye ansatte på sikt for å administrere PE-investeringene. Men det er først og fremst høye eksterne honorarer som øker kostnadene. Forvalterne av PE-fond tar gjerne 1,5 prosent som rent forvaltningshonorar, samt typisk 20 prosent av all avkastning som overgår åtte prosent.

Oljefondet bruker allerede eksterne forvaltere, men honorarene er begrenset til 30 millioner dollar per forvalter i året. Et slikt tak vil ikke være mulig innenfor PE, understreker Norges Bank, som erkjenner at det allerede er «krevende» å få aksept for høye eksterne honorarer.

– Jeg tenker jo at jo høyere honorar, jo mer penger betyr det at vi har tjent, sier Tangen.

– Vi må være flinke til å vise til hvor mye penger vi tjener for Norge. Vi må forklare hvorfor det er høye honorarer.

Gjerrigknarker

Men Oljefondet regner med at forvalterne vil kappes om å få fondet som kunde. Dessuten vil det få anledning til å «saminvestere» parallelt med eierfondene, direkte i selskapene. Her er kostnaden nær null, hvilket reduserer totalkostnaden betraktelig. Tangen har tidligere omtalt seg selv og sine forvaltere som «gjerrigknarker.»

Når det gjelder ansvarlig eierskap, avviser Tangen og Wolden Bache at det kan være et problem at fondet vil være del av en eierbase som typisk har kontrollerende andeler i selskaper.

– Det er det aktive eierfondet som har ansvaret for å utnevne styret, for eierutøvelsen, for å sette incentivsystemer, for å plukke ut ledelsen, for å gjøre forandringer, sier Tangen.

– Dette er spørsmål vi i Hovedstyret har vært veldig opptatt av å stille. Og vi peker jo på noen mulige utfordringer. Men vi mener det vil kunne gi høyere avkastning uten en vesentlig økning i risiko, sier Wolden Bache.

Ikke overbevist

Men en av de største kritikerne av Oljefondets PE-vyer, NHH-professor Karin Thorburn, er stadig ikke overbevist:

– Hele notatet preges av at de har veldig, veldig lyst til å gjøre dette.

Karin Thorburn.

Hun påpeker at noterte aksjer fortsatt utgjør et langt større univers, og mener Norges Bank underspiller risikoen i PE.

– En stor diskusjon er om vi ønsker mer risiko i fondet. Da mener jeg man bør ha mer aksjer. Da vet vi at vi får høyere ventet avkastning. Med PE vet vi bare at vi får høyere kostnader, og kanskje samme risikojustert avkastning, sier Thorburn.