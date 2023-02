Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag la Oljefondet frem rapporten «Ansvarlig forvaltning» for niende gang. Der kommer det frem at 13 selskaper ble utelukket fra Oljefondet i fjor, mens fondet solgte seg ut av totalt 74 selskaper som følge av risikovurderinger fondet har gjort knyttet til selskapsstyring, miljø og sosiale forhold.

Oljefondet skriver i rapporten dette skjer i de selskapene som de vurderer utsetter fondet for risiko som er særlig høye, og som ikke kan reduseres med andre virkemidler.

Dette skjer ifølge fondet oftest på mindre investering hvor det er avdekket «systematisk dårlig styring av ESG-risiko», altså risiko knyttet til miljø, selskapsstyring og sosiale forhold.

– Vi identifiserte selskaper med særlig høy risiko innenfor en rekke ESG temaer, som mulige brudd på menneske- og arbeidstagerrettigheter, tap av biologisk mangfold og avskoging, korrupsjon samt skatteforhold, skriver fondet i rapporten.

25 av nedsalgene gjaldt selskaper som kom inn i fondets referanseindeks i løpet av 2022. Totalt har Oljefondet solgt seg ned i 440 selskaper siden 2012.

– I 2022 bygget mange beslutninger om nedsalg på nyheter om selskapers involvering i korrupsjon eller om tvangsarbeid i selskapenes leverandørkjeder. Vi fattet også beslutninger om nedsalg på grunnlag av tematiske vurderinger innen områder som klimaomstillingsrisiko i industribransjer, vannrisiko i gruvebransjen og uetisk markedsføring og forbrukerfinansiering, står det i rapporten.

