Oljefondssjef Nicolai Tangen sa på et internt møte for noen måneder siden at han er «ganske optimistisk» med tanke på Oljefondets muligheter til å investere i unoterte aksjer. Men i finanskomiteen er stemningen stort sett den samme som i fjor, da det ble «nei», i alle fall foreløpig.

Foto: Gunnar Lier