Oljefondssjefen frykter fortsatt skrekkscenario: – Jeg har vært bekymret siden jeg var 16 år gammel Nicolai Tangen mener stadig at Norge må forberede seg på at Oljefondet kan synke med 40 prosent. Nå frykter han også at klimaendringer styrker inflasjonen.

2 min Publisert: 16.08.23 — 16.15 Oppdatert: 11 timer siden