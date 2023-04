Artikkelen fortsetter under annonsen

Oljegiganten BP har fått en del kritikk fra miljøorganisasjoner for å ha trappet ned sine klimamål, som lenge ble ansett som de mest ambisiøse i industrien. Blant annet skulle BP kutte sin olje- og gassproduksjon med hele 40 prosent innen 2030 – målet er nå i stedet 25 prosent.

Toppsjef Bernard Looney gjester tirsdag en konferanse organisert av det norske Oljefondet i Norges Banks lokaler i Oslo. Her understreker han at energikrisen som utspilte seg i fjor har minnet verden om hvor sårbart det globale energisystemet er, og at det er viktig å ha alternativene på plass før man trapper ned produksjonen og bruken av olje og gass.

– Vi må sørge for at det er en ordnet omstilling. Vi må bygge et nytt system før vi tar ned det gamle systemet, sier Looney fra scenen.

Looney uttaler seg i en samtale med tidligere oljefondssjef Yngve Slyngstad, som nå er i gang med å bygge opp en ny forvaltningsvirksomhet for Kjell Inge Røkkes Aker, som skal investere i virksomhet som er relatert til det grønne skiftet.

Looney er enig med Slyngstad om at dialogen om energi og klima har endret seg etter et år med energikrise og krig i Ukraina.

Yngve Slyngstad (til venstre) og Bernard Looney. (Foto: Halvor Njerve/NBIM) Mer...

– Det har vært en utvikling. Energikrisen har minnet folk på at energi er livsblodet i økonomien. Folk har tatt det for gitt. Det kan ikke tas for gitt, og det må forvaltes som et system, sier Looney.

– Det handler om mye mer enn utslipp. Det handler om sikkerhet, rimelige priser og utslipp. Dialogen har endret seg – inkludert med investorer.

Looney understreker likevel at BP ikke har mistet klimamål og utslippskutt av syne. Selskapet skal fortsatt investere tungt i fornybar, lavkarbonløsninger og infrastruktur, som for eksempel ladekapasitet for elbiler.

Looney tok over ledelsen i BP i 2020, og utmerket seg med det som ble ansett som kanskje den mest offensive omstillingsstrategien blant verdens største oljeselskaper mot en grønnere profil. BP har fått sterk kritikk fra en rekke miljøorganisasjoner for retretten fra disse målene. Men Oljefondet, som altså er vertskap for Looney tirsdag og også hadde ham som gjest på Nicolai Tangens podkast i fjor, kommer til å støtte ledelsen og styrets kurs på generalforsamlingen torsdag, kommer det frem i stemmeintensjoner som ble lagt frem i helgen på fondets nettside.