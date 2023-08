Artikkelen fortsetter under annonsen

Prisen for ett fat nordsjøolje var onsdag morgen på vei ned forbi 84,50 dollar før børsåpning, før den snudde opp mot 85 dollar igjen. Dagens fall følger etter tirsdagens nedjustering på over én dollar, som var det største fallet de siste to ukene.

Equinors aksjekurs vinglet den første åpningstimen og det gjorde også hovedindeksen. Ved børsslutt var Equinor-aksjen ned 0,3 prosent, mens hovedindeksen steg 0,35 prosent.

– Oljeprisen falt for andre dag på rad tirsdag, og fikk også det største fallet på to uker. Trolig skyldes dette usikkerheten som er skapt i kinesisk økonomi, samt ratingbyrået Fitchs varsel om mulig nedgraderingen av amerikanske banker, kommenterer oljeanalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities.

I en morgenrapport onsdag skriver han at fallet i den kinesiske økonomien igjen er tilbake som «en driver for oljeprisfall». Hammer poengterer at dette er forståelig da kinesisk etterspørsel etter olje skulle stått for kanskje så mye som to tredjedeler av den forventet økningen på rundt to millioner fat olje per dag, målt som oljeekvivalenter, eller mer i det globale markedet i år.

Oljeanalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Samtidig som Hammer viser til at flere internasjonale banker har nedgradert synet på Kinas gjenopphenting etter korona og at dette kan gi grunnlag for et videre oljeprisfall, understreker han overfor DN:

– De svake tallene fra Kina bekymrer, men det er viktig å få med seg at rekylen i landets oljeetterspørsel etter korona-nedstengningene skjedde allerede i fjor høst og i vinter – det ligger altså allerede bak oss. Derfor betyr ikke reduserte vekstanslag sannsynligvis så mye på kort sikt, men kan selvsagt bety mye etter hvert hvis det er starten på en ny trend.

Siste nytt fra DN Investor:

Se opp for rubelen!

Hva gjelder mulig nedgradering av amerikanske banker anser Hammer det «for å være en del av det sykliske konjunkturforløpet» enten det går opp eller ned. Ifølge ham trenger ikke det å påvirke realøkonomien og den faktiske etterspørselen etter olje.

Men Hammer sier samtidig obs, obs, når det gjelder den russiske rubelen:

– I stedet er det viktig å understreke at rubelens fall, som innebar at sentralbanken tirsdag løftet renten massivt, kan få følger for hvordan landet ønsker å tilpasse seg i oljemarkedet. Landets eksportinntekter fra olje og gass, målt i dollar, har allerede falt vesentlig. Det øker presset på økonomien og valutaen.

– Gitt at Russland har lite oppside i økt produksjon, betyr det at det nå haster med å få opp oljeprisen. Utviklingen styrker derfor trolig viljen til å samarbeide med Saudi Arabia, som også ønsker høyere priser, og derfor fullt ut gjennomføre de avtalte produksjonskuttene for august og september, utdyper Hammer.

Tror fortsatt på prisoppgang

– Oljeprisen stanger nå hodet i 90-dollarstaket, som har vært som et lokk etter fjerde kvartal i fjor. Så vel prisnivået som hastigheten i oppgangen, har steget sammenhengende i syv uker på rad, og tilsier økt sannsynlighet med en konsolideringsfase – det spesielt i lys av den mer usikre situasjonen rundt Kina, som er verdens største oljeimportør, kommenterer Hammer når han ser på oljeprisgrafen og fortsetter:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er derfor ikke utenkelig med et videre fall de neste dagene, men vi mener det er grunn til å tro at oljeprisen vil opp over 90 dollar på sikt på grunn av fortsatt sesongmessig sterk etterspørsel en stund til og etter hvert som produksjonskuttene fra Opec+ blir synlige i markedet, fortsetter Hammer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.