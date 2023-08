Artikkelen fortsetter under annonsen

Investor og øyelege Ole Morten Halvorsens OM Holding fikk et resultat før skatt på 135,3 millioner kroner i fjor, fremgår det av investeringsselskapets ferske årsregnskap.

Det tilsvarer en nedgang på 66 prosent fra året før, da resultatet var på 407 millioner kroner.

Som et investeringsselskap er det snakk om svært lave kostnader, slik at den eneste grunnen til det kraftige resultatfallet er fordi avkastningen fra investeringsvirksomheten falt tilsvarende som resultatet.

Det ble ikke tatt ut noe utbytte i fjor, etter en utbyttebetaling på 70 millioner kroner året før.

DN har vært i kontakt med Halvorsen, som ikke hadde noen kommentarer til tallene.

Forsikring, laks og bank

Halvorsen er kjent for å være en mediesky investor som svært sjelden uttaler seg om investeringer. Aksjonærlister kan imidlertid gi et overordnet bilde av hvordan øyelegen investerer.

Ifølge børstjenesten Holdings sitter OM Holding på nokså betydelige eierandeler i både Storebrand, Grieg Seafood og Pareto Bank. Ellers finnes også aksjeposter i DNB, Mowi, Austevoll Seafood, samt en rekke sparebanker rundt om i Norge.

Gjennom fjoråret reduserte Halvorsen aksjeeksponeringen i markedet til 1,9 milliarder kroner, ned fra 2,3 milliarder kroner ved utgangen av 2021. I notene til regnskapet fremgår det at OM Holding har en finansieringsavtale for kjøp av aksjer som er oppad begrenset til 1,7 milliarder kroner.

Av totalbeløpet er det trukket 793,3 millioner kroner ved utgangen av 2022.

Den samlede gjelden i selskapet ble i fjor redusert til 806 millioner kroner, nesten en halvering fra året før, mens egenkapitalen ved utgangen av 2022 var på 1,1 milliard kroner.

– Selskapet har hatt en positiv avkastning fra investeringsvirksomheten på 157,3 millioner kroner. Utviklingen i inntekter og egenkapitalandel er som forventet, heter det i årsberetningen.

Solgte aksjer

Av den samlede avkastningen på 157,3 millioner kroner kommer brorparten fra gevinst ved salg av aksjer på 350,3 millioner kroner, motveid av en reversering av verdijusteringer året før på 231,3 millioner kroner.

Det ble bokført tap ved salg av aksjer på åtte millioner kroner og mottatt utbytter på 84,9 millioner kroner. I tillegg kom det en nedjustering av verdien av de markedsbaserte aksjene på 38,6 millioner kroner.

Halvorsen har nærmest gjort det til vane å tjene store penger i aksjemarkedet, kun med koronaåret 2020 som et ekstremt unntak da investeringsselskapet tapte over 800 millioner kroner. Han er en av Oslo Børs' største privatinvestorer og har vært kjent for å være høyt belånt.

