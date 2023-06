Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne uken venter finansmarkedet på nye inflasjonstall i USA tirsdag, og et påfølgende rentemøte dagen etter. Mandag kunne det virke som om det var optimisme å spore i finansmarkedene. I førhandelen lå de tre nøkkelindeksene i det amerikanske aksjemarkedet an til å bli løftet opp mot en halv prosent.

Og kursoppgan styrket seg utover handelsdagen. Halvannen time før børsene stengte, så det slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen steg 0,5 prosent.

Industritunge Dow Jones ble løftet 0,2 prosent.

Teknologibørsen Nasdaqs hovedindeks med kursoppgang rundt én prosent.

Solid oppgang for cruiserederiene

Blant enkeltaksjene lå Tesla an til å bli løftet over én prosent i førhandelen og det var også der kursutviklingen startet mandag. Aksjekursen er nå løftet med knappe 100 dollar per aksje siden midten av april. Fredag fikk kursen et nytt hopp på fire prosent og mandags kursløft er det 12. i rekken.

Tek-aksjene Apple og Nvidia omsettes også på høye volum mandag, men kursutviklingen var i starten mer forsiktig. Kursoppgangen i Apple-aksjen økte til én prosent, og Nvidia-kursen gikk fra et fall til en oppgang på 0,2 prosent. Amazon-kursen stiger samtidig drøyt to prosent.

I løpet mandagen er det imidlertid cruiserederiene som tar føringen i New York. Cruiserederiene Carnival og Norwegian Cruise Line løftes markant i aksjemarkedet. Carnival-kursen var mandag på det meste opp knappe 15 prosent, og det på like stor handel som i Tesla-aksjen. Norwegian Cruise Line ble på det meste løftet nærmere ti prosent, før oppgangen dalte til pluss syv prosent. RCL-kursen ble løftet to prosent.

Mye av kursoppgangen skyldtes trolig positive anbefalinger fra to store investeringsbanker. Bank of America-analytiker Andrew Didora løftet kursmålene for de tre cruisrederiene mandag, og for Carnival ble aksjen oppgradert til en kjøpsanbefaling med et nytt kursmål på 20 dollar mot tidligere 11 dollar. Analytiker Matthew R. Boss hos JP Morgan løfter også Carnival-kursmål mandag, men Boss nøyer seg med å sette kursmålet til 16 dollar.

Mandagens solide kursløft bringer Carnival-aksjen opp i en kurs på nær 15 dollar.

Uendret rente på onsdag?

Ifølge Bloombergs oversikt prises det nå inn nær 30 prosent sannsynlighet for en renteøkning på 0,25 prosentpoeng onsdag. Det betyr likevel at det er en overvekt i markedet som tror at renten forblir på dagens nivå. Bloomberg rapporterer samtidig at hedgefond har solgt unna korte statsobligasjoner, som indikerer at deler av finansbransjen langt i fra tror at sentralbanken er ferdig med renteøkningene med det første.

Det er kun en halvannen måned siden Fed løftet renten med 0,25 prosent, som da betyr at styringsrenten nå skal befinne seg i intervallet 5,0–5,25 prosentpoeng.