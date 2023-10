Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,5 prosent fra start mandag morgen. Med det er Børsen på all-time high igjen. Selv om indeksen falt noe tilbake i løpet av dagen, endte den mandagen med en marginal oppgang og ny toppnotering for sluttkursen.

Spotprisen på nordsjøoljen brent falt svakt til rundt 90 dollar fatet mandag, etter en oppgang på rundt fem dollar fredag ettermiddag. Krigsuroen bidro til den største oppgangen på en enkeltdag tiden starten av april.

Oljeprisen lå over 90 dollar også ved månedsskiftet september–oktober, men falt deretter helt ned mot 83 dollar.

I det hele har energiprisene svingt kraftig de siste ukene. Prisen på europeisk gass steg forrige uke med nær 40 prosent, noe som bidro til at norske strømpriser steg med 35 prosent. Oppgangen kom riktignok fra et relativt lavt nivå.

– Kan ikke utelukke

– Den israelsk-palestinske konflikten kan få betydelige konsekvenser for den globale økonomien dersom andre gulf-land blir involvert, skriver Sparebank 1 Markets-økonomene Harald Magnus Andreassen og Tina Norden mandag morgen.

Hverken Israel eller Palestina er oljeproduserende land. Det er imidlertid Iran, hvis støtte til Hamas er velkjent. Hizbollah, som styrer deler av Libanon og har som uttalt mål å bekjempe Israel, fungerer nærmest som en forlenget arm av Iran.

Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian har sagt at Israels planlagte bakkeoffensiv kan føre til at konflikten sprer seg, fordi Iran ikke kan sitte stille og se på at krigen utvides.

– Vi kan ikke utelukke at Iran velger å bli direkte engasjert på en eller annen måte, og vi må være forberedt på alle muligheter, sa USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan til CBS søndag.

Søndag ble beboere nord i Gaza gitt tre timer på å evakuere i forkant av en ventet invasjon fra israelske styrker, som nå har tatt kontroll over området. Den ventede bakkeoffensiven har gjort diplomater urolige, skriver Financial Times. Frykten er at dette kan åpne for inntog for Hizbollah og andre militante grupper som er støttet av Iran.

– Ikke, ikke, ikke

USA har de siste dagene vært i samtaler med Iran for å understreke synspunkter som er gitt til offentligheten. De går blant annet ut på Israels rett til å forsvare seg etter Hamas' angrep forrige uke, at det må «være en vei til en palestinsk stat» og en advarsel mot en eskalering av krigen.

– Jeg er overbevist om at Israel kommer til å handle under krigens regler. Dette er standarder som demokratiske institusjoner og land følger. Og så er jeg sikker på at det vil være en mulighet for de uskyldige i Gaza å få tilgang på medisin, mat og vann, sa USAs president Joe Biden i et intervju med CBS som ble sendt søndag.

I intervjuet var han klar på at Hamas må bli fullstendig eliminert, men sa samtidig at det ville være et stort feilsteg av Israel å okkupere Gaza igjen. På spørsmål om han hadde en beskjed til Iran og Hizbollah, sa Biden:

– Ikke, ikke, ikke, ikke.

Med det siktet den amerikanske presidenten til muligheten for at Iran eller deres samarbeidspartnere kan komme til å krysse grensen og ta del i kampene.

– Farligste tiden

Etter en positiv ukeavslutning ved Asia-børsene startet den nye uken med ny nervøsitet og urolige investorer. Nikkei-indeksen ved Tokyo-børsen falt over to prosent, mens Hongkong-børsen falt over en prosent.

I USA peker de ledende fremtidsindeksene mot svak oppgang mandag, etter et fall fredag.

– Markedene dras mellom geopolitisk uro og tegn på en fortsatt sterk amerikansk økonomi, skriver SEB i en morgenrapport.

Den amerikanske storbanken JPMorgan Chase la for eksempel frem sterke kvartalstall fredag. I rapporten kom imidlertid toppsjef Jamie Dimon med en klar advarsel:

– Dette kan være den farligste tiden verden har sett på flere tiår, skrev Dimon.

– Dette kan være den farligste tiden verden har sett på flere tiår, skrev Dimon.

Dimon trakk også frem Ukraina-krigen, og skrev at de pågående krigene kan få betydelige innvirkninger på energi- og matvaremarkedene, global handel og geopolitiske forhold.